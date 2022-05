Vortragsreihe Homosexualität und Nationalsozialismus

Wien (OTS) - Verteilt auf verschiedene Orte in der Stadt bespricht die Vortragsreihe „Homosexualität und Nationalsozialismus“ des QWIEN - Zentrum für queere Geschichte, unterschiedliche Fragen des Strafrechts und der Verfolgung, der Täter*innenschaft sowie der Schicksale der Opfer in Wien 1938-1945.

Mittwoch, 25.05.22, 18.30 Uhr

Andreas Brunner, Hannes Sulzenbacher (QWIEN): Einführung in die Geschichte der Homosexuellenverfolgung in der NS-Zeit in Wien. Ort: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien.

Anmeldung unter: https://www.vhs.at/de/k/287601912

Mittwoch, 01.06.22, 19.30 Uhr

Johann Kirchknopf: Regional- und mikrogeschichtliche Perspektiven auf nationalsozialistische Maßnahmen zur Bekämpfung der Homosexualität und deren Umsetzung in Wien. Ort: Buchhandlung Löwenherz, Berggasse 8, 1090 Wien.

Mittwoch, 15.06.22, 18.30 Uhr

Magdalena Bauer: Von enthemmten und gezügelten Trieben. Psychiatrische Gerichtsgutachten über homosexuelle Personen in der Zeit des Nationalsozialismus. Ort: Bezirksmuseum Wieden, Klagbaumgasse 4, 1040 Wien.

Weitere Termine finden im Herbst statt!

