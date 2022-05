Green Banking Pionier mit Rekordwachstum 2021: Raiffeisen Gunskirchen wächst mit Umweltcenter auf 1,114 Mrd. Euro Geschäftsvolumen

Mit einem Plus beim Geschäftsvolumen von 10,8 Prozent oder über 100 Mio. Euro auf nunmehr 1,114 Mrd. Euro war 2021 für Raiffeisen Gunskirchen ein Rekordjahr.

Gunskirchen (OTS) - Die eigenständige Genossenschaftsbank, die mit dem Umweltcenter der Raiffeisenbank Gunskirchen Vorreiter für nachhaltige Geldanlagen und Green Banking in Österreich ist, blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück: Mit einem Plus beim Geschäftsvolumen von 10,8 Prozent oder über 100 Mio. Euro auf nunmehr 1,114 Mrd. Euro war 2021 für Raiffeisen Gunskirchen ein Rekordjahr. Besonders das Wachstum des selbstständig agierenden Umweltcenters mit einem Plus von 41 Prozent im Vergleich zu 2020 war Treiber für diese Steigerung. Der neue Geschäftsbereich Private Banking und die Mitgliedschaft in der Green Finance Alliance sind die Schwerpunkte für 2022.

Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Gunskirchen beträgt 2021 558 Mio. Euro, das entspricht einer Steigerung von 45 Mio. Euro oder neun Prozent. Der Fokus auf die Steigerung bei den Ausleihungen führte zu einer Ertragsoptimierung beim Betriebsergebnis von 4 auf 5,1 Mio. Euro oder 0,95 Prozent der Bilanzsumme.



Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber

Der wichtigste Wachstumstreiber im Jahr 2021 war das Umweltcenter mit einem Plus von 41 Prozent. Das Umweltcenter als „Bank in der Bank“ verzeichnete damit einen Anstieg des Geschäftsvolumens auf 142 Mio. Euro. Damit werden bereits 40 Prozent des Wachstums der gesamten Raiffeisenbank Gunskirchen mit dem Umweltcenter erzielt.

Die komplette Aussendung finden Sie hier: https://www.umweltcenter.at/presseinformationen

