VP-Mahrer: Herzliche Gratulation an Karl Nehammer!

Die Wiener Volkspartei gratuliert Karl Nehammer zu seiner Wahl als Bundesparteiobmann der Volkspartei

Wien (OTS) - Am heutigen 40. außerordentlichen Bundesparteitag in Graz wurde Bundeskanzler Karl Nehammer vor 524 Delegierten und 1400 Gästen mit herausragenden 100 Prozent zum Bundesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei gewählt. „Ich gratuliere Karl Nehammer herzlich zu seiner Wahl! Er steht für eine klare politische Linie und betreibt konsequente und zielgerichtete Politik, die immer das Wohl der Österreicherinnen und Österreicher im Fokus hat. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien, Stadtrat Karl Mahrer.



Krisenfester Kanzler



„Durch meine Funktion als Sicherheitssprecher konnte ich sehr eng mit Karl Nehammer als Innenminister zusammenarbeiten. Besonders seine Krisenfestigkeit zeichnete ihn hier immer wieder aus. Gerade jetzt als Bundeskanzler ist es genau seine Stärke - die Krisenfestigkeit, mit der er Österreich durch diese entscheidenden Zeiten führt“, so der designierte Landesparteiobmann Karl Mahrer, der sich am 20. Mai der Wahl zum Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei stellt, abschließend.

