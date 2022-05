Lotto: Bonus-Ziehung endete mit 2 Sechsern zu je 500.000 Euro

Für Niederösterreicherin und Steirer wurde Freitag, der 13., zum Glückstag

Wien (OTS) - Freitag, der 13. Mai wurde für eine Spielteilnehmerin aus dem Mostviertel in Niederösterreich und für einen Weststeirer bzw. eine Weststeirerin zum Glückstag: Sie schafften es, die „sechs Richtigen“ der von Philipp Jelinek moderierten Bonus-Ziehung anzukreuzen und somit jeweils 500.000 Euro zu gewinnen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Solo-Gewinn mit rund 82.000 Euro, der in Oberösterreich erzielt wurde. Und der Bonus-Gewinn in Höhe von 300.000 Euro, der unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Tipps verlost wurde, ging nach Niederösterreich.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete am Freitag ohne Sechser. Damit kamen die 36 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, in den Genuss einer höheren Quote: Sie erhalten jeweils rund 7.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Jeweils rund 81.000 Euro gehen nach Tirol und nach Niederösterreich.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 13. Mai 2022

2 Sechser zu je EUR 500.000,00 1 Fünfer+ZZ zu EUR 81.935,10 67 Fünfer zu je EUR 1.334,00 217 Vierer+ZZ zu je EUR 123,50 3.894 Vierer zu je EUR 38,20 5.048 Dreier+ZZ zu je EUR 13,20 58.912 Dreier zu je EUR 4,50 148.868 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 6 11 25 33 45 Zusatzzahl 23

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 13. Mai 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 36 Fünfer zu je EUR 6.934,60 1.712 Vierer zu je EUR 24,70 30.707 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 11 13 14 32 36 45

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 13. Mai 2022

2 Joker zu je EUR 80.642,10 7 mal EUR 8.800,00 69 mal EUR 880,00 813 mal EUR 88,00 7.419 mal EUR 8,00 76.577 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 3 7 5 4 0

