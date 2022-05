NÖ Familienfest auf der Schallaburg am 22. Mai

LR Teschl-Hofmeister: Großartiges und leistbares Highlight für Familien

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Sonntag, 22. Mai, kann nach zweijähriger Pause das bei allen Generationen beliebte NÖ Familienfest auf der Schallaburg endlich wieder stattfinden. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und die NÖ Familienland GmbH laden Klein und Groß dazu ein, gemeinsam mit der ganzen Familie das bunte Programm auf der Burg zu genießen und einen lustigen Tag zu verbringen. „Ich freue mich, dass wir den Familien aus Niederösterreich das NÖ Familienfest heuer wieder mit großartigem Programm anbieten können und ihnen damit ein tolles Ausflugsziel bieten. Denn Zeit mit der Familie zählt zu den wertvollsten Dingen im Leben, und von den schönen Erinnerungen, die die Familien von so einem Tag mit nach Hause nehmen, zehren sie meist lange“, freut sich Landesrätin Teschl-Hofmeister, die an diesem Tag um 11 Uhr die Familien auf der Schallaburg persönlich begrüßen wird.

Die Liste der Attraktionen, die von 9 bis 18 Uhr geboten werden, ist lang und umfasst Kreativ- und Bewegungsstationen, den Familien-Rätselspaß, Kinderschminken, die NÖ Familienland-Fotobox, das Erzähltheater Landstreich, das Familienkonzert „Turbo Thilda – Heldin des Schlummerlandes“ und die Puppenwerkstatt „Was ist los mit Wadiwuk“. Selbstverständlich ist auch die aktuelle Ausstellung der Schallaburg, „Reiternomaden in Europa“, im Familienticket inkludiert, wofür mehrmals täglich Familienführungen auf dem Programm stehen.

Der Eintritt für die ganze Familie kostet für alle Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses nur 10 Euro. Wer noch keinen NÖ Familienpass besitzt, kann diesen vorab auf www.noe.familienpass.at oder auch direkt vor Ort beim Eingang beantragen. „Als Familien-Landesrätin ist es mir auch wichtig, dass Unternehmungen mit der ganzen Familie leistbar sind, daher lohnt sich ein Sonntags-Ausflug zum NÖ Familienfest doppelt“, meint Teschl-Hofmeister abschließend.

Nähere Informationen unter 02742/9005-13484, Karin Feldhofer, und e-mail karin.feldhofer @ noel.gv.at bzw. www.noe.familienpass.at/familienfeste.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse