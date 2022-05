„Sport am Sonntag“ mit dem neuen LASK-Trainer Didi Kühbauer im Interview

Am 15. Mai um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 15. Mai 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Der neue LASK-Trainer Didi Kühbauer und LASK-Präsident Siegmund Gruber im Interview – Reibebaum der Fans oder Zukunftshoffnung?

Wacker Innsbruck vor der Pleite – der Fußball-Traditionsverein in der Krise.

Box-Legende Hans Orsolics – die Kultfigur wird 75.

Zu Besuch bei Schwimm-Superstar Felix Auböck in England – wie der Weltmeister in seiner Wahlheimat lebt, trainiert und studiert.

Abenteuer A-WM – Österreichs Eishockeyteam nach den ersten Spielen bei der Weltmeisterschaft in Finnland.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at