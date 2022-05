Offizieller Besuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Finnland, 19. – 20. Mai 2022

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer werden kommende Woche zu einem zweitägigen offiziellen Besuch nach Finnland reisen.

Am Donnerstag, den 19. Mai, trifft der Bundespräsident mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö im Präsidentenpalast zu einem 4-Augen-Gespräch und anschließend einem Arbeitsgespräch in größerem Kreis zusammen. Nach einer gemeinsamen Pressekonferenz wird der Bundespräsident mit dem finnischen Parlamentspräsidenten Matti Vanhanen und Abgeordneten des Parlaments Gespräche führen.

Am Freitag wird Bundespräsident Van der Bellen zunächst das „Center of Excellence for Countering Hybrid Threats“ besuchen. Anschließend wird er sich an der Aalto Universität mit WissenschafterInnen austauschen, die dort unter anderem an einem österreichisch-finnischen Forschungsprojekt arbeiten. Er wird außerdem die finnische Küstenwache besuchen, um sich über die Arbeit der Grenzbehörden zu informieren.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei

Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at