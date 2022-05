„Aus dem Archiv: Andrea Jonasson“ am 20. Mai 2022 im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Preisgekrönt, berühmt und in vielen Sprachen zu Hause:

Als Gast in der Reihe „Aus dem Archiv“ lässt Schauspielerin Andrea Jonasson am Freitag, den 20. Mai (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses gemeinsam mit Weggefährt/innen ihren außergewöhnlichen Werdegang Revue passieren. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden. ORF 2 sendet die Aufzeichnung im Anschluss an den „Kulturmontag“ am Montag, den 27. Juni ab 00.00 Uhr.

Die bekannte Kammerschauspielerin Andrea Jonasson gibt bei Christian Reichhold und Regina Nassiri persönliche Einblicke in ihre bald 60-jährige Karriere. Direkt nach der Schauspielschule in München debütierte Andrea Jonasson 1962 am Schauspielhaus Hamburg unter Gustaf Gründgens. Daraufhin folgten etliche Engagements an renommierten Häusern. Im Sommer 1973 wurde sie von Regisseur Giorgio Strehler als Königin Margarethe für „Das Spiel der Mächtigen“ für die Salzburger Festspiele engagiert. Mit diesem Stück kam sie mit Strehler – der zu ihrem Lebensgefährten wurde – an das Wiener Burgtheater, wo sie kurz darauf gemeinsam Goldonis „Die Trilogie der Sommerfrische“ auf die Bühne brachten. Danach stand Jonasson als „Heilige Johanna“ an der Münchner Staatsoper, im Ensemble des Wiener Burgtheaters und wenige Jahre später in Italien in der Doppelrolle Shen Te / Shui Ta in „L‘anima buona di Sezuan“ auf der Bühne. Es folgten eine Vielzahl bedeutender Inszenierungen mit Strehler, etwa „Minna von Barnhelm“, „Come tu mi vuoi“ oder „Faust“. 2017 erhielt Andrea Jonasson den österreichischen Nestroy-Theaterpreis als beste Schauspielerin für ihre Darstellung in der Bühnenfassung von „Die Verdammten“. Der Eintritt für „Aus dem Archiv“ am Freitag, den 20. Mai (20.00 Uhr) beträgt EUR 25,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

