Unihertz' neuestes QWERTY-Smartphone sammelte innerhalb von 12 Stunden über 400.000 USD auf Kickstarter

Hongkong (ots/PRNewswire) - Unihertz hat soeben das dritte und neueste Smartphone seiner QWERTY-Serie auf den Markt gebracht, das Titan Slim, ein schlankes und elegantes Smartphone mit physischer Tastatur, das bereits über 400.000 $ eingebracht hat. Die Kampagne ist derzeit auf Kickstarter in vollem Gange: https://www.kickstarter.com/projects/jellyphone/titan-slim-the-new-sleek-and-slim-qwerty-android-smartphone?ref=3wehrr

Nachdem Onward Mobility das Ende seines QWERTY-Projekts bestätigt hat, ist Unihertz wahrscheinlich die einzige Wahl für Leute, die immer noch Smartphones mit Tastatur suchen, was absolut bewundernswert und lobenswert ist. Die Titan-Serie von Unihertz mag nicht für jeden ideal sein, aber es ist gut zu sehen, dass noch jemand daran arbeitet. Wir können davon ausgehen, dass wir durch die Unterstützung des aktuellen Angebots von Unihertz unseren Teil dazu beigetragen haben, die Chance zu erhöhen, dass in der Zukunft mehr fortschrittliche Telefone mit physischer Tastatur entstehen, und wir möchten, dass das Unternehmen mehr davon herstellt!

Nach dem, was wir in den letzten zwei Jahren beobachtet haben, scheint die große Beliebtheit von Titan und Titan Pocket die Marke in die Lage versetzt zu haben, den Wert ihrer QWERTY-Produkte zu erhöhen. Daher wurde Titan Slim entwickelt. „Als drittes Titan-Handy in der Reihe nimmt das Titan Slim eine brandneue Form an, die nicht bedeutet, dass es seine Vorgänger ersetzt, sondern eine Alternative für PKB-Fans bietet, die Schlankheit über Robustheit und einen rechteckigen Bildschirm über den quadratischen bevorzugen", sagt Stephen Xu, der Gründer und CEO von Unihertz. Für einige ist der rechteckige Bildschirm in der Tat benutzerfreundlicher und besser mit modernen Apps kompatibel.

Wie immer stellt Unihertz Smartphones her, die den täglichen Bedürfnissen ihrer Nutzer entsprechen, ohne unnötig übertriebene Funktionen, und die überall für gute Unterhaltung sorgen. „Der Kernwert dieses Unternehmens besteht darin, nicht dem Mainstream zu folgen, sondern Produkte zu entwickeln, die unseren Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten bieten", sagt Herr Xu. Unihertz hat bereits mehrfach bewiesen, dass es in der Lage ist, Smartphones auf den Markt zu bringen, die Nischenanforderungen erfüllen. Das erste Jelly-Handy eroberte die Branche mit seiner Miniaturgröße und erfreute sich bei pragmatischen Minimalisten großer Beliebtheit. Später brachte das Unternehmen kleine, robuste Smartphones auf den Markt und belebte Telefone mit QWERTY-Tastatur wieder, die mit der neuesten Android-Technologie ausgestattet waren - alles mit großem Erfolg.

In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein fünfjähriges Bestehen auf Kickstarter und präsentiert mit Stolz sein neuestes Projekt, Titan Slim. Das QWERTY-Telefon ist ab sofort für Frühanwender und wiederkehrende Fans erhältlich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: https://www.kickstarter.com/projects/jellyphone/titan-slim-the-new-sleek-and-slim-qwerty-android-smartphone?ref=3wehrr

Interessieren Sie sich für andere QWERTY-Smartphones von Unihertz? Besuchen Sie: www.unihertz.com

