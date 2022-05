VA AK Wien am 16. Mai 2022: „Wege zur klimagerechten Stadt“

Wien (OTS) - Der Klimawandel wird in Wien von Jahr zu Jahr spürbarer. Vor allem in den Grätzeln mit wenig Grün, wird die Hitze im Sommer in den nächsten Jahren immer schwerer auszuhalten sein. Menschen mit weniger Einkommen können diesen Hitzewellen weniger ausweichen. Die AK stellt eine Studie zum sozial- und klimagerechten Um-bau der Stadt vor und diskutiert deshalb mit Klima-Expert:innen, Stadtplaner:innen und der Stadt Wien, was jetzt schon getan werden muss, um ein gutes Leben für alle in der Stadt in Zeiten des Klimawandels zu sichern.

9 bis 16:30 Uhr

AK Bildungsgebäude

großer Saal oder Digital per Livestreaming

Theresianumgasse 16-18

1040 Wien

Zum Livestream: https://www.ots.at/redirect/teams.microsoft12

09:00

Eröffnung

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien

Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal

09:20

Infrastruktursozialismus: Nachhaltigkeit als Kollektivgut

Sighard Neckel, Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel

Universität Hamburg

Einleitung & Überblick

Thomas Ritt, Leiter Abteilung Kommunalpolitik AK Wien:

11:00

Visionen, Ziele & Strategien

Andreas Januskovecz, Stadt Wien: Klima-Governance

Bernd Vogl, Stadt Wien: Wiener Klimafahrplan

Susanne Staller, tilia landschaftsplanung,

Laurentius Terzic, con.sens mobilitätsdesign &

Judith Wittrich, AK Wien: Klimavision öffentlicher Raum

12:15

Mittagspause

13:00

Projekte, Best Practice & Herausforderungen

Yann Fanch Vauléon, Atelier parisien d’urbanisme: Best Practice Paris Susanne Staller, tilia landschaftsplanung: Best Practice Valencia & Vito-ria Gasteiz, Wencke Hertzsch, Stadt Wien: Partizipatives Klimabudget

Christina Brichta, AK Wien: Aktuelle Herausforderung Energiepreise

14:30

Klimatalk: Konflikte & Lösungsansätze

Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie, Personal

Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens

Susanne Staller, tilia landschaftsplanung

Laurentius Terzic, con.sens mobilitätsdesign

Judith Wittrich, AK Wien

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Ute Bösinger

(+43-1) 501 65-12779

ute.boesinger @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at