Revodent - Zahngesundheit revolutioniert

Gesunde Zähne ein Leben lang: Gründliche und innovative Reinigung aller Zahnzwischenräume von schädlichen Bakterien. Klinisch geprüft und patentiert.

Wien/Graz/Salzburg (OTS) - Die Welt blickt nach Österreich. Einem Team aus Wien ist es in vielen Jahren Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit der Universität Wien gelungen, eine völlig neue Methode für die Reinigung der Zahnzwischenräume zu entwickeln. Erfinder dieser patentierten Methode ist der Wiener Franz Rathkolb. Schon bei der Vorstellung der ersten noch theoretischen Ansätze vor einem Expertenkremium aus Fachärzten und Professoren der Zahnheilkunde wurde sehr viel Begeisterung und Anerkennung zu teil. Nach weiteren intensiven Jahren der Forschung und Entwicklung und einer drei Jahre dauernden Invitro Studie an der renommierten Zahnklinik der Universität Wien war das Produkt REVODENT fertig entwickelt. Weitere Anerkennung und Lorbeeren wurden bei der ersten öffentlichen Vorstellung bei der Startup Sendung 2Minuten 2Millionen zu teil.

Revodent revolutioniert die für den Zahnerhalt und Gesundheit des menschlichen Organismus wichtige gründliche und schonende Reinigung der Zahnzwischenräume. Feinstes und weiches, dem Zahn keinen Schaden zufügendes kristallines Marmormehl, angeheftet an feine pflanzliche Fasern (Zellulose) vermischt mit Wasser durchströmt alle Zahnzwischenräume gleichzeitig und entfernt laut Studie nahezu 90% der schädlichen Bakterien im Zahnzwischenraum. Bildlich besteht Revodent aus tausender kleinster „Putzschwämmchen“, welche mittels der eigenen Zunge durch die Zahnzwischenräume hindurchgespült werden und dabei, die für die menschliche Gesundheit wertvolle Arbeit leisten. Eine in wenigen Minuten angepasste Dentalschiene stellt sicher, dass das Pasten-Wasser Gemisch nur durch die Zahnzwischenräume fließen kann. Regelmäßig angewendet unterstützt Revodent den Erhalt der eigenen Zähne ein Leben lang.

Nach Aussage der Zahnfachärzte der Universität Wien ist Revodent eine sehr innovative und wirkungsvolle Methode, die Zahnzwischenräume gründlich von Bakterienkolonien freizuhalten und so einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit von Zähnen, Mund und Organismus zu leisten.



Für die Anwendung werden die Hände nicht benötigt, das Pasten-Wasser Gemisch wird ausschließlich durch den Spüldruck des eigenen Mundes durch die Zahnzwischenräume gedrückt. Die Revodent-Methode kann ohne Zeitverlust zB. unter der Dusche oder zusammen mit anderen Tätigkeiten durchgeführt werden. 3 Minuten täglich sind ausreichend für die Anwendung.

Werden Bakterien, besonders im Zahnzwischenraum nicht täglich und gründlich entfernt, führt das langfristig zu Karies (Zahnfäule) und Entzündungen des Zahnhalteapparates (dieser hält den Zahn im Kiefer fest). Anhaltende bakterielle Entzündungen schädigen den Zahnhalteapparat irreparabel, der Zahn steht unter Eiter und muss gezogen werden. Das Resultat ist die Zahnprothese.

Revodent benötigt keinerlei Technik oder Elektronik, als "Pumpe" zum Spülen fungiert der eigene Mund. Spange, Tube und Verpackung sind 100% recyclebar und da keine komplexe Technik hergestellt werden muss, ist der Carbon-Footprint sehr gering. Die Paste besteht fast ausschließlich aus Naturstoffen, kommt ohne Mikroplastik aus und belastet daher die Umwelt nicht.

Revodent wird am 20. und 21. Mai bei der größten Dentalmesse Österreichs, die WID ausgestellt, um Vertriebspartner für dieses vielversprechende Produkt zu finden.

