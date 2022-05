FPÖ Wien für Erhalt von Parkplätzen und Flohmarkt auf dem Naschmarktgelände

Wien (OTS/RK) - Der Wiener FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik und Mariahilfer FPÖ-Bezirkspolitiker*innen haben sich heute, Donnerstag, im Rahmen eines Pressegesprächs auf der „Naschmarktplatte“ in 1060 Wien gegen die von der Stadt Wien geplante Umgestaltung des Naschmarktes ausgesprochen.

„Eine Markthalle kann schon sinnvoll sein, aber nicht an diesem Ort“, so Mahdalik gegenüber der Rathauskorrespondenz. Der Christian-Broda-Platz gegenüber des Westbahnhofes sei dafür wesentlich besser geeignet. Die Parkmöglichkeiten auf dem Naschmarkt seien ausgelastet und müssten ebenso wie der Flohmarkt am Samstag erhalten bleiben, so der FPÖ-Mandatar. Eine Begrünung des Naschmarktareals sei laut Mahdalik für die FPÖ denkbar.

Weitere Informationen: FPÖ Klub Wien, Pressestelle, 01/4000-81799 (Schluss) wei

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende/r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse