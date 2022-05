Generali als Versicherung mit bester Kundenberatung

Topplatzierungen bei den FMVÖ-Recommender-Awards. Siegerin in der Kategorie „Versicherung mit bester Kundenberatung“. Gütesiegel in der Kategorie "Versicherung bundesweit".

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung gehört zu den besten Finanzunternehmen Österreichs. Dies bestätigt der Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ), der jährlich Awards für die Kundenorientierung von österreichischen Banken und Versicherungen verleiht. Dazu wurden 8.000 Interviews im ersten Quartal 2022 durchgeführt. Als „Versicherung mit bester Kundenberatung“ und dem Gütesiegel für sehr gute Kundenorientierung in der Kategorie „Versicherung bundesweit“, kommt dies deutlich zum Ausdruck.

Generali CEO Gregor Pilgram ist stolz: „Ich bedanke mich herzlich für diese Auszeichnungen und das in die Generali gesetzte Vertrauen. Als Lifetime Partner begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden ein Leben lang. Wir werden auch in Zukunft mit bester Kundenberatung qualitativ hochwertige Versicherungslösungen und Services bieten – und zwar mit viel Human Touch und gleichzeitig einem hohen userfreundlichen Digitalisierungsgrad. Kundenzufriedenheit liegt uns am Herzen.“

Pilgram sprach auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen besonderen Dank für deren Einsatz aus. Nur gemeinsam ist es möglich, Auszeichnung wie diese zu erlangen.

FMVÖ-Recommender-Award – eine begehrte Auszeichnung

Der 2007 ins Leben gerufene FMVÖ-Recommender-Award des Finanz-Marketing Verband Österreichs misst alljährlich die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden österreichischer Banken und Versicherungsunternehmen. Diese ist nicht nur ein ausgezeichneter Indikator für die Kundenorientierung in der Finanzwirtschaft, sondern hat auch einen empirisch nachgewiesenen Einfluss auf das Wachstum von Unternehmen. Die Umfrage und die Ermittlung der Ergebnisse wurden von Telemark Marketing durchgeführt.

