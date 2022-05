Die „Soko Linz“ startet in die zweite Runde

Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski drehen 13 neue Folgen der ORF/ZDF-Krimiserie

Wien (OTS) - Nach einem erfolgreichen Serienstart in ORF 1 steht das österreichisch-deutsche Team des Polizeikooperationszentrums der „Soko Linz“ auch schon wieder für die zweite Staffel der ORF/ZDF-Krimiserie vor der Kamera. 13 neue Folgen mit Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski werden seit Mittwoch, dem 4. Mai 2022, in und um Linz – u. a. auch im Seengebiet Traunsee bzw. Attersee, im Eferdinger Becken und im neuen Medizin-Campus der Kepler Universität – gedreht. Erstmals führt die Spurensuche auch über die Grenze nach Tschechien. Und wäre die Verbrecherjagd in den 13 grenzüberschreitenden Fällen nicht schon herausfordernd genug, haben Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev auch privat wieder alle Hände voll zu tun. Doch den Schmäh, die österreichisch-deutsche Freundschaft und den Zusammenhalt im Team kann so schnell nichts erschüttern.

Wie gewohnt vor der Kamera stehen auch diesmal wieder Miriam Hie und Paula Hainberger. In Episodenrollen spielen u. a. Stefano Bernardin, Miriam Fussenegger, Birgit Linauer, Aleksandar Petrovic, Jakob Seeböck, Katharina Straßer, Dominik Warta und Johannes Zeiler. Regie bei der zweiten Saison, die voraussichtlich bis Ende September gedreht wird, führen Kim Strobl, Martin Kinkel und Claudia Jüptner-Jonstorff nach Drehbüchern von Alrun Fichtenbauer, Ralph Werner, Harald Haller, Verena Kurth, Stefan Hafner und Thomas Weingartner, Nicola Dörper, Hubert Eckert sowie Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep. Zu sehen sein soll die zweite „Soko Linz“-Staffel 2023 in ORF 1.

Mehr zum Inhalt

Chefinspektorin Johanna „Joe“ Haizinger (Katharina Stemberger) setzt weiterhin auf ihre langjährige Erfahrung und lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Als jedoch jemand aus ihrer Vergangenheit auftaucht, muss sie nach Jahrzehnten des Verdrängens bis zum Äußersten gehen. Kriminalhauptkommissar Ben Halberg (Daniel Gawlowski) hat sich gut in Linz eingelebt. Bens Leben wird aber bald ordentlich auf den Kopf gestellt, nachdem bei Tochter Emilia (Paula Hainberger) langsam die Pubertät einsetzt. „Soko“-Chefin Nele Oldendorf (Anna Hausburg) ist mittlerweile in ihre Führungsposition hineingewachsen und leitet das Team nun mit neuer Souveränität. Ihre Gelassenheit wird allerdings auf die Probe gestellt, als ein alter Europol-Kollege auftaucht. Zur Seite steht Nele neuerdings vor allem Yara Nejem (Miriam Hie), denn zwischen den beiden Frauen entwickelt sich trotz aller Unterschiede eine Freundschaft. Auch Yara kann momentan gut ein offenes Ohr gebrauchen, denn ihre Scheidung steht kurz bevor.

Rechercheassistent Aleks Malenov (Damyan Andreev) hat die Aufnahmeprüfung für die Polizeischule bestanden und der ersehnte Ausbildungsstart rückt immer näher. Doch langsam kommen bei dem Sonnyboy Zweifel auf und er hinterfragt, ob er all seinen Verpflichtungen tatsächlich gerecht werden kann. Bei Gerichtsmediziner Dr. Richard „Richie“ Vitek (Alexander Pschill) hingegen würde alles glatt laufen, wenn das Kollegium nur nicht ständig auftauchen würde und er wieder einmal als Therapeut wider Willen herhalten muss. Und dann gilt es natürlich auch noch 13 Morde aufzuklären. Denn die „Soko Linz“ ermittelt unter anderem in einem Frauenfußball-Team, muss einen mörderischen Todesengel überführen und sich mit internationalem Tierschmuggel befassen. Doch keines dieser Verbrechen wird unaufgeklärt bleiben, das „Soko“-Team löst jeden Fall mit Geschick und Schmäh.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions. Auch die zweite Staffel wird nach den Richtlinien des Österreichischen Umweltzeichens hergestellt.

Zur Einstimmung auf die neue Staffel gibt es alle bisherigen Folgen von „Soko Linz“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

