Omar Sarsam ist neuer Konsul des Wiener Roten Kreuzes

Wien (OTS) - Der beliebte Kabarettist und Kinderchirurg Omar Sarsam unterstützt bereits seit einigen Jahren das Wiener Jugendrotkreuz. Wie Kabarett und Projekte für Kinder und Jugendliche für Omar Sarsam und sein Publikum zusammenpassen: „Gemeinsam mit dem Wiener Roten Kreuz kann ich den Menschen zeigen, dass Helfen eigentlich total Spaß macht.“ Spendenboxen, die am Ende des Kabarettabends meistens prall gefüllt sind, zeigen, wie gut Lachen und ein guter Zweck zusammenpassen.

Anlässlich des Weltrotkreuztages am 8. Mai erhielt Omar Sarsam offiziell den Titel „Konsul des Wiener Roten Kreuzes“ verliehen.

Herzensprojekt: Ferien für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Besonderes Herzensprojekt für Omar Sarsam sind die „Ferien in Wien“. In den Sommer- und Therapiecamps, für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren mit besonderen geistigen und körperlichen Bedürfnissen, werden jährlich durch das Wiener Jugendrotkreuz Betreuung und Therapie in den Sommerferien angeboten. Mithilfe von Musik- und Kunsttherapie, Besuchen von Therapiehunden, zahlreichen Ausflügen und Kreativworkshops sollen unvergessliche Erinnerungen geschaffen werden. Mit dabei oft auch Omar Sarsam selbst, der gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen musiziert.

Sein besonderes Engagement rund um Projekte des Wiener Jugendrotkreuzes war nun Anlass, ihm offiziell den Konsul-Status des Wiener Roten Kreuzes zu verleihen. In seiner Rolle als Konsul vertritt er fortan die Werte und Projekte des Wiener Roten Kreuzes nach außen. Omar Sarsam reiht sich damit in ein langjährig bestehendes Netzwerk von Konsul*innen ein. Zu diesem Netzwerk des Helfens zählen unter anderem auch Thomas Schäfer-Elmayer, Maresa Hörbiger und Maria Köstlinger. Omar Sarsam ist dankbar, dass er bei einem Kabarettabend Menschen dazu bringen kann, Gutes zu tun. „Ich freue mich über die Ehrung, ich tue nicht viel, außer sichtbar zu machen, wie man helfen kann.“

Freiwillige stellten Einsatzbereiche vor

Omar Sarsam wurde der Konsul-Status im Rahmen einer offiziellen Ehrung anlässlich des Weltrotkreuztages am 8. Mai verliehen. Die Präsidentin des Wiener Roten Kreuzes Dr.in Gabriele Domschitz bedankte sich bei Omar Sarsam dafür, „dass er die Idee, die er im Herzen trägt, an sein Publikum weitergibt“. Freiwillige des Wiener Roten Kreuzes stellten den Konsul*innen ihre Einsatzbereiche vor.

Bild 1: Alexander Gratz, Bereichsleiter Katastrophenhilfsdienst Wiener Rotes Kreuz, stellt dem neuen Konsul Omar Sarsam vor, wie geholfen wird, wenn – z. B. nach einem Hauseinsturz – Menschen schnell ein Dach über dem Kopf brauchen.

Bild 2: Der neue Konsul Omar Sarsam bei der Vorführung des Katastrophenhilfsdienstes.

Bild 3: Die Strahlenschutzeinheit CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch und Nuklear) des Wiener Roten Kreuzes präsentierte Einsatzaktionen, Schutzkleidung und Messgeräte für die anwesenden Konsul*innen (v.r.n.l.) Dr. Omar Sarsam, Sängerin Kristin Lewis, Wiener Rotes Kreuz Präsidentin Dr.in Gabriele Domschitz, ehrenamtlich Mitarbeitende des Wiener Roten Kreuzes, KR Leopold Dercsaly, Designer Nhut La Hong, Violinistin Tomoko Mayeda, Prof. Mag. Thomas Schäfer-Elmayer.

Bild 4: Bei der Verleihung des Konsul-Titels (v.l.n.r.): Robert Horacek, stellvertretender Landesgeschäftsleiter Wiener Rotes Kreuz, Karin-Kufner Humer, Landesgeschäftsführung Wiener Jugendrotkreuz, Omar Sarsam, Gabriele Domschitz, Präsidentin Wiener Rotes Kreuz.

Omar Sarsam unterstützt das Spendenprojekt "Ferien in Wien" Sommercamp des Wiener Roten Kreuzes für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen Sommer- und Therapiecamp "Ferien in Wien"

