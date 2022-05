Best of Europe Comedy im Wiener Odeon

Das Europa Comedy Event am 14.05.2022

Wien (OTS) - Am Samstag den 14. Mai 2022 um 19:30 findet das nächste “Best of Europe Comedy“ Event wunderschönen Odeon Theater in Wien statt. Ein eineinhalbstündiger europäischer Stand Up Comedy Abend mit den besten jungen Talenten. Diesmal gehostet von Jack Holmes mit den Comedians Glenn Wool, Dana Alexander, Tamas Vamos und Elena Gabrielle.



Bei dieser gemeinsamen Veranstaltung von Europe Direct Wien, den Europäischen Föderalisten, W24 und R9 Regional TV Österreich werden die unterschiedlichsten demokratiepolitischen Themen mittels Comedy angesprochen.



Trailer der Veranstaltung: https://youtu.be/QApG2VZaKxA



Eduardo Alvarado, Bundesvorsitzender von JEF Österreich ist einer der Schöpfer dieses außergewöhnlichen und unterhaltsamen Europa Events: "Mittels Comedy können komplexe politische Sachverhalte oder demokratische Prozesse verständlich vermittelt oder thematisiert werden und sind daher eine effektive Maßnahme zur Demokratisierung," Die Arbeit von JEF wird vom Bundeskanzleramt (Bundesjugendförderung) und der Stadt Wien (Bildung und Jugend/ MA13) unterstützt.



„Edutainment Formate wie #BestOfEuropeComedy leisten einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung junger Menschen mit dem europäischen Gedanken und zur Stärkung des europäischen Bewusstseins" so Marcin Kotlowski, Geschäftsführer der R9 Regional TV GmbH



"Im Rahmen von Best of Europe wird unter anderem auf den Einsatz der Europäischen Union gegen Fake News und Covid-19 hingewiesen. Hierzu kann man die Seiten http://EUfake.news oder http://EUhandelt.jetzt aufrufen. Bei Fragen zu Europa kann man sich direkt und kostenlos an Europe Direct wenden (http://europainfo.at)." so Daniel Gerer, Leiter von Europe Direct Wien.



Eine streng limitierte Anzahl von Freikarten für Best of Europe gibt es in der dabei! App (http://dabei.wien).



R9 Regional TV stahlt die Highlights von Best of Europe diesen Sommer bundesweit im Fernsehen aus.





Rückfragen & Kontakt:

R9 Regional TV Austria GmbH

Mag. Daria Auspitz

Renngasse 5

1010 Wien

M: +43 676 42 41 422

E: auspitz @ r-9.at