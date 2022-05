Pressekonferenz: Vorrang für das Trinkwasser

Am Vortag des 15. Infotag Wasser der Plattform Wasser Burgenland (PWB) findet im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt eine Pressekonferenz statt.

Eisenstadt (OTS) - Der diesjährige Infotag Wasser findet am 18. Mai statt und bei der am Vortag stattfindenden Pressekonferenz wird ein wesentliches Thema der "Vorrang für das Trinkwasser" sein. Am Podium sind Landesrat Mag. Heinrich Dorner, DI Manfred Eisenhut von der ÖVGW und PWB-Obmann DI Dr. Helmut Herlicska sowie der 1. und 2. Obmann Stv. Ing. Christian Zörfuss und Ing. Christian Portschy.

Es würde uns freuen, eine*n Vertreter*in Ihres Mediums bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Bildmaterial ist ab 18.05.2022 verfügbar unter:

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/28974



Vorrang für das Trinkwasser

Pressekonferenz anlässlich des Infotag Wasser 2022 der Plattform Wasser Burgenland mit LR Mag. Heinrich Dorner, DI Manfred Eisenhut und DI Dr. Helmut Herlicska

Datum: 17.05.2022, 14:00 - 15:00 Uhr

Ort: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

Franz-Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

DI Dr. Helmut Herlicska - Obmann PWB - 02682 609 254