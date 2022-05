Bundesheer: Militärmusiken spielen für den guten Zweck

Vorbereitungen für das Militärmusikfestival 2022 laufen

Wien (OTS) - Ab heute, den 12. Mai 2022, laden vier Militärmusiken, mit rund 200 Musikerinnen und Musikern, zu zehn Platzkonzerten im Burgenland, der Steiermark und in Niederösterreich. Jede freie Spende geht anlässlich des 50-jährigen Bestehens an „LICHT INS DUNKEL“. Die Platzkonzerte finden im Vorfeld zum Militärmusikfestival statt, welches am 21. Mai 2022 auf der Seebühne Mörbisch veranstaltet wird. Neben fabelhafter Blasmusik erwartet die Besucher im Vorfeld zu den Platzkonzerten auch eine Leistungsschau des Bundesheeres.

„Ich freue mich sehr, dass unsere Militärmusiken nach zwei Jahren endlich wieder gemeinsam musizieren können. Neben dem Militärmusikfestival sind auch die Platzkonzerte ein wertvoller Beitrag zu Österreichs Kulturlandschaft. Ich bin stolz auf unsere Soldatinnen und Soldaten, die auf diese Weise, gemeinsam mit ‚LICHT INS DUNKEL‘, einen guten Zweck unterstützen“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Die Österreichische Militärmusik ist von großer kultureller und gesellschaftlicher Bedeutung. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Traditionspflege im Österreichischen Bundesheer.

Das Militärmusikfestival lockt dieses Jahr nicht nur mit klassischer Marschmusik. Die Vorstellung führt dieses Jahr auf eine Reise durch die Einsatzräume des Österreichischen Bundesheeres, mit Eindrücken aus den Einsatzgebieten im Nahen Osten, Afrika, dem asiatischen Raum und dem Balkan. Das Militärmusikfestival wird von Alfons Haider, dem Intendanten der Seebühne Mörbisch, moderiert.

Die Termine der Platzkonzerte:

12. Mai 2022; jeweils um 18:00 Uhr

Oberpullendorf - Hauptplatz

Militärmusik Vorarlberg & Stadtkapelle Oberpullendorf

Neusiedl am See - Hauptplatz

Militärmusik Oberösterreich & Stadtkapelle Neusiedl

Baden Baden - Musikpavillon Casino

Militärmusik Niederösterreich und Salzburg

13. Mai 2022

Bad Waltersdorf - Außenbereich der Heiltherme Bad Waltersdorf; 17:00 Uhr

Militärmusik Steiermark

Frauenkirchen - Kirchenplatz; 18:00 Uhr

Militärmusik Vorarlberg und Oberösterreich & Musikverein Frauenkirchen

17. Mai 2022

Mattersburg - Veranstaltungsplatz; 18:00 Uhr

Militärmusik Niederösterreich

18. Mai 2022, jeweils um 18:00 Uhr

Wiener Neustadt - Hauptplatz;

Militärmusik Garde

Eisenstadt - Fußgängerzone;

Militärmusik Tirol und Kärnten & Stadt- & Feuerwehrkapelle Eisenstadt

Pinkafeld - Hauptplatz;

Militärmusik Burgenland

19. Mai 2022

Rust - Hauptplatz; 16:00 Uhr

Militärmusik Garde

19. Mai 2022

Mörbisch - Seebühne; 19:30 Uhr

Vier Militärmusiken mit über 200 Musikerinnen und Musikern

