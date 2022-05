Leadership-Retreat | 3 Tage Fitness für komplexe Herausforderungen in der Führung

Im inspirierenden Ambiente von Schloss Leopoldskron bietet das IfM Salzburg ein Retreat an, bei dem Führungskräfte unterstützt werden ihre Leadership-Fähigkeiten krisenfest zu machen.

Salzburg (OTS) - Die Bewältigung von herausfordernden Situationen gelingt dann besonders gut, wenn die Führungscrew mehr als das Standardrepertoire zur Verfügung hat. Auch die Erwartungen von Mitarbeiter*innen sind in schwierigen Situationen besonders auf die Kompetenz der Führungskraft gerichtet und auch die Bereitschaft einen Lead zu akzeptieren steigt.

Im Rahmen dieses Leadership-Retreats am IfM - Institut für Mangement in Salzburg geben zwei sehr erfahrene und engagierte Trainer*innen Methoden und Werkzeuge an die Hand, damit Sie als Leader für veränderte Situationen gerüstet sind. Sie lernen Akzente zu setzen sowie Ihren Führungsstil erfolgreich anzuwenden, dass Ihre Mitarbeiter*innen effektiv arbeiten und Sie die Weichen für die Zukunft stellen können. Die Inhalte dieses Leadership-Retreats zielen darauf ab, dass Sie als Führungskraft gut vorbereitet und fit im Beziehungsmanagement sind. Eine funktionierende Arbeitsbeziehung ist die Basis jeglichen, auch wirtschaftlichen, Erfolges.

