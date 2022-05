Festveranstaltung 50 Jahre ÖVFA mit prominenten Gästen

EZB-Direktorin Isabel Schnabel sowie Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher als Keynote-Redner

Wien (OTS) - Die Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) feierte ihr 50-jähriges Bestehen am 11. Mai mit einer Festveranstaltung in der Oesterreichischen Nationalbank. Höhepunkte waren die zwei Keynote-Vorträge von Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank und von Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und auch neuer Wirtschaftsminister. Es folgten zwei prominent besetzte Diskussionen „ESG - Trend oder DER Gamechanger am Kapitalmarkt?“ und „Zukunft des österreichischen Kapitalmarkts“.

Die ÖVFA ist die Interessensvereinigung aller heimischen Finanzanalysten, Asset Manager, Investment Professionals und im Veranlagungsbereich tätigen Personen. Außerdem versteht sich die ÖVFA als Informations- und Ausbildungs-Plattform. Friedrich Mostböck, Präsident der ÖVFA: „Ziel der ÖVFA ist es, die Kommunikation zwischen Investoren und Analysten, börsennotierten Unternehmen, allen Kapitalmarkttätigen, Institutionen wie Aufsichtsbehörden zu fördern und zu stärken, um einen transparenten, wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt sicherzustellen.“

In der Aus- und Weiterbildung verleiht die ÖVFA Zertifikate international einschlägiger Ausbildungsprogramme im Finanzbereich. Seit Bestehen haben bereits insgesamt 520 Certified European Financial Analysts (CEFA) und 170 Certified International Investment Analysts (CIIA) die jeweiligen Ausbildungsprogramme absolviert. Gemeinsam mit der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) wurden außerdem Lehrgänge abgehalten, in denen 810 Certified Portfolio Managers (CPM) ausgebildet wurden.

Die ÖVFA hat darüber hinaus gemeinsam mit der CFA Society Austria vier Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, um sich aktuellen Themen und Trends an Finanzmärkten zu widmen. Das sind die Arbeitsgruppen Kapitalmarkt Österreich, Research-Standards und Methoden Finanzanalyse, ESG sowie FinTec. ÖVFA-Präsident Mostböck: „Diese Arbeitsgruppen agieren unabhängig von Unternehmen, kommerziellen wie politischen Interessen. Das Interesse an den Arbeitsgruppen ist enorm.“

Die ÖVFA ist seit Jahrzehnten intensiv in europäische Angelegenheiten über den Dachverband EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies) eingebunden, welcher europaweit 17.000 Mitglieder zählt. Hier stehen die Weiterentwicklung und Umsetzung der internationalen Ausbildungsprogramme und Regulierungsstandards im Vordergrund. Das Thema Nachhaltigkeit spielt schon lange eine wichtige Rolle: Gemeinsam mit der deutschen Schwesterorganisation DVFA wurde im Jahr 2007 die „EFFAS Commission on ESG“ ins Leben gerufen. Damals - also kurz vor der Finanzkrise - lag das nachhaltig gemanagte Volumen bei etwa drei Prozent des weltweit verwalteten Vermögens. Um Nachhaltigkeit aus einer kleinen Nische herauszuholen, wurden zahlreiche Konferenzen quer durch Europa veranstaltet und Basisarbeit für die EuroSTOXX ESG Indizes geleistet. Heute ist Nachhaltigkeit ein zentrales Thema: Aktuell liegt der nachhaltig gemanagte Anteil bei etwa 38 Prozent aller weltweit veranlagten Vermögen. Auf Basis der ESG-Aktivitäten wurde auch das jüngste, sehr erfolgreiche Trainingsprogramm zum Certified ESG Analyst (CESGA®) entwickelt, welches international auf enorme Akzeptanz stößt und weltweit schon mehr als 3.000 Absolventen zählt. Die ÖVFA ist weiters Gründungsmitglied des „Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance“, welcher im Finanzministerium angesiedelt ist, und nimmt aktiv an der laufenden Überarbeitung des Corporate Governance-Kodex für börsennotierte Unternehmen teil.

Eine wesentliche Kooperation der ÖVFA besteht seit Jahren mit der Wiener Börse. Die ÖVFA-Mitglieder publizieren Marktkommentare und es erstellen Podcasts für das Börsen-Radio. Beides ist auf der Wiener Börse-Website abrufbar. Ebenfalls werden österreichweit Börse-Informationstage für Anlageberater begleitet und die jährlichen Börsen-Preise (Corporate Bond, Mid Cap- und ATX-Preis) für börsennotierte Unternehmen seitens der ÖVFA evaluiert und vergeben.

