Grüne Wien: Friday Nightskating Saisonauftakt 2022 diesen Freitag am Heldenplatz

Wiens wöchentliche Skater- und Radler:innendemo für sanfte Mobilität geht weiter

Wien (OTS) - Kommenden Freitag, den 13. Mai startet Friday Nightskating in die nächste Saison. Friday Nightskating ist eine politische Demonstration für umweltfreundliche Mobilität. Jeden Freitag ab 21 Uhr skaten und radeln zwischen 1.500 und 3.000 Menschen auf einer neuen Route quer durch Wien und demonstrieren für Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität.

„Friday Nightskating ist die wahrscheinlich bekannteste Demonstration auf Rädern“, so Judith Pühringer und Peter Kraus, Parteivorsitzende der Grünen Wien, „Wir fordern mehr Platz in der Stadt für umweltfreundliche Mobilität und demonstrieren für mehr Klimaschutz. Wo sonst Tag für Tag tausende Autos vor sich hin stauen, zeigen wir, dass klimafreundliche Fortbewegung auch ohne Abgase und Lärm funktioniert. Wir demonstrieren gegen fossile Betonpolitik und altes Denken, das in Wien leider wieder Oberhand gewinnt. Der Radverkehr in Wien hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Doch anstatt die entsprechende Rad-Infrastruktur zu bauen, lässt die SPÖ Radwege auf Gehsteige malen, die irgendwo im Nirvana enden.“

„Zum Glück steigt das Bewusstsein, dass sich angesichts der Klimakrise vor allem im Verkehr rasch etwas ändern muss. Nicht ohne Grund haben letzte Woche mehr als 2000 Radfahrerinnen und Radfahrer beim Gürtel Bike Ride teilgenommen und haben für einen vernünftigen und bequemen Radweg entlang des Gürtels demonstriert“, so Judith Pühringer.

„Ab sofort demonstrieren jeden Freitagabend 2000 Menschen für zeitgemäße Mobilität. Jede Woche ein innovatives Stadtevent, das Spaß macht. Jede:r kann mitmachen, die nächtliche Stadt aus einer anderen Perspektive entdecken und ein neues Gefühl von Mobilität erleben, ausschließlich mit eigener Muskelkraft!“, ergänzt Peter Kraus.

Die erste Friday Nightskating-Ausfahrt des Jahres geht nach Schönbrunn mit einer Streckenlänge von zirka 16 km. Den jährlichen Höhepunkt bildet die Befahrung der Autobahn mit Inline-Skates und Fahrädern – heuer geplant für den 9. September. Zuletzt waren dabei mehr als 4.000 Teilnehmer:innen unterwegs.



Friday Nightskating 2022

ab 13.5. jeden Freitag ab 20 Uhr am Heldenplatz, Abfahrt um 21 Uhr

www.fridaynightskating.at





