Abrahamczik (SPÖ): Erfolgreiche Abfallwirtschaft braucht Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit der MA 48 hat dazu beigetragen, das Verhalten der Wiener Bevölkerung zu ändern und die Umwelt zu schützen.

Wien (OTS/SPW-K) - Die Wiener:innen lieben ihre MA 48 – und das nicht grundlos: Die MA 48 ist weitaus mehr als effiziente Müllentsorgung, sie leistet Aufklärungsarbeit, indem sie die Wienerinnen und Wiener auf sympathische Art und Weise über die Abfallwirtschaft informiert. Das ist wichtig, denn die breite Mitwirkung der Bevölkerung ist unerlässlich, wenn es darum geht, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung auf kommunaler Ebene effizient zu betreiben.

Das ist in Wien nicht anders. Um die Bundeshauptstadt sauber zu halten, braucht es die Einbindung aller Bewohner:innen. „Dafür muss die Bevölkerung regelmäßig informiert, motiviert und aktiviert werden – das sieht auch der Stadtrechnungshof so. Und angesichts des dramatischen Klimawandels ist eine solche Öffentlichkeitsarbeit wichtiger denn je“, erklärt SP-Gemeinderätin Nina Abrahamczik. In ihrer Öffentlichkeitsarbeit wendet sich die MA 48 seit vielen Jahren zielgruppengenau mit Witz, Innovation und viel Emotion an die Wiener:innen. Und das mit Erfolg: Während in den letzten Jahren die Wiener Bevölkerung kontinuierlich gewachsen ist, ist zeitgleich das Müllaufkommen pro Kopf gesunken. „Wien gilt international als eine der saubersten Städte. Die Akzeptanz der abfallwirtschaftlichen Maßnahmen bei der Wiener Bevölkerung ist extrem hoch. Die MA 48 hat demnach mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit einen maximalen Effekt mit einem minimalen Budget erzielt. Denn das Budget beträgt 0,6% der Gesamtausgaben und ausgezeichneten Ergebnissen und ist damit, gemessen an anderen Werbe- oder Informationskampagnen, vergleichsweise gering. Erfolgreiche Unternehmen der Privatwirtschaft investieren in diesem Bereich das Zehn- bis Zwanzigfache.“, so Abrahamczik.

Zwtl.: Kommunikation der MA 48 – eine Erfolgsgeschichte

Das jahrzehntelang vordringliche Problem des Hundekots konnte gelöst werden – 100.000 „Sackerl fürs Gackerl“ werden täglich verwendet. Der illegal abgelagerte Sperrmüll konnte um 42 % reduziert werden und 100 Mio. Zigarettenstummel werden jährlich nicht mehr einfach weggeworfen, sondern korrekt entsorgt.

Die Erfolge der Kommunikation spiegeln sich in zahlreichen Auszeichnungen wider- u. a. in der mehrfachen internationalen Bewertung Wiens als „Lebenswerteste Stadt“ oder im nationalen Ranking als „Sauberste Region Österreichs“ (2017). Sie sind auch anhand der Messreihe der „Leben in Wien-Studie von 2003-2018“ oder des ISWA Communication Awards 2016 sowie zahlreicher Werbepreise ersichtlich.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Gwendolin Melchart, MA

Presse- und Medienarbeit

+43 1 4000 81929

gwendolin.melchart @ spw.at