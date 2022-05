Übelacker/Rema Tip Top AG: „Durch die Übernahme der Kubicek Fördertechnik können wir unsere Marktposition weiter ausbauen!“

Beacon Invest begleitete die erfolgreiche Unternehmensnachfolge der Kubicek Fördertechnik GmbH

Wien (OTS) - Durch die kompetente Begleitung ist es Beacon Invest gelungen, im Rahmen einer weiteren Off-Market Transaktion, den Verkauf der Kubicek Fördertechnik GmbH an die Rema Tip Top AG zum erfolgreichen Abschluss zu führen.

„Ich bedanke mich ganz herzlich bei Beacon Invest, dass sie den Verkauf an die Rema Tip Top AG erfolgreich durchgeführt hat. Als ehemaliger Eigentümer fühle ich mich mit dem neuen Inhaber sehr wohl und sehe eine erfolgreiche Zukunft für das Unternehmen und seine Mitarbeiter“, so der bisherige Gesellschafter der Kubicek Fördertechnik Gmbh, Fritz Koller.

„Mit der Übernahme der Kubicek Fördertechnik GmbH werden wir unsere Position als der bevorzugte Partner unserer Kunden in Österreich und den Ländern in Süd-Ost-Europa systematisch weiter ausbauen. Der Fokus der Akquisition liegt auf der optimalen Betreuung unserer Kunden mit Blick auf Qualität, Know-how, Verfügbarkeit und hochwertigen Service. Die Rema Tip Top heißt das Kubicek-Team mit seiner langjährigen Erfahrung und Expertise herzlich willkommen. Weiters möchte ich mich ausdrücklich bei Beacon Invest für die kompetente Begleitung der Transaktion bedanken,“ so Michael Übelacker, Vorsitzender des Vorstands der Rema Tip Top AG.

„Viele kleine & große Herausforderungen liegen zwischen dem Beginn und dem erfolgreichen Abschluss eines Deals. Daher freuen wir uns, über eine weitere erfolgreich vermittelte Unternehmensnachfolge. Uns ist es stets wichtig als professioneller und vertraulicher Partner eine Win-Win-Situation für alle Parteien zu schaffen. Dies ist bei dem Verkauf der Kubicek Fördertechnik GmbH an die Rema Tip Top AG, einmal mehr gelungen. Ich möchte mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Fritz Koller und der Rema Tip Top AG bedanken,“ so Anton Cermak, Managing Partner Beacon Invest GmbH.

Über Kubicek Fördertechnik:

Die Kubicek Fördertechnik GmbH hat sich zu einem führenden Partner für Produkte und Serviceleistungen rund um Verschleißschutz und Fördertechnik für Kunden in den Bereichen Sand, Schotter, Kies, Bergbau entwickelt. Mit Kunststoffförderguten werden zusätzlich eine Vielzahl von Agrar-, Lebensmittel- und technischen Anwendungen für die Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie angeboten. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Ungarn und Rumänien.

Über die Rema Tip Top AG:

REMA TIP TOP mit Sitz in Poing bei München ist ein weltweit tätiger Systemanbieter von Services und Produkten im Bereich der Förder- und Aufbereitungstechnik sowie für die Reifenreparatur. REMA TIP TOP verfügt über ein globales Servicenetzwerk und bietet ein breites Spektrum von Polymerprodukten, Gummierungen und Beschichtungen für die Industrie sowie für den Automotive-Bereich. Weltweit beschäftigt REMA TIP TOP etwa 8.000 Mitarbeiter und verfügt über mehr als 180 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von ca. 1 Mrd Euro.

Über Beacon Invest

Die Beacon Invest GmbH, mit Sitz in Wien und einem Büro in Graz, ist der Spezialist für die Suche nach Unternehmensnachfolgern. Dabei hat sich das Unternehmen auf Off-Market Transaktionen spezialisiert. Österreich stellt den Kernmarkt für Beacon Invest dar.

