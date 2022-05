Haimbuchner zum zweiten Mal Vater geworden

Kleine Annette erblickte am 10.5. das Licht der Welt

Linz (OTS) - Das zweite Kind von Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner und seiner Frau Annette erblickte gestern das Licht unserer schönen Heimat. Mutter und Kind sind nach der Geburt wohlauf.

Das kleine Mäderl Annette kam am Dienstag um 20.15 Uhr mit 3.690 Gramm und 52 Zentimetern auf die Welt. Damit hat der erste Sohn Otto jetzt eine kleine Schwester bekommen. Der Name Annette hat in der Familie stolze Tradition und wird bereits in der 4. Generation weitergegeben. Nicht nur Haimbuchners Gattin, sondern auch die Schwiegermutter heißt so und auch die Urgroßmutter der Kleinen trug bereits diesen Namen.

Rückfragen & Kontakt:

Birgitt Thurner | Landespressereferentin

FPÖ Landesgruppe Oberösterreich | Blütenstraße 21/1, 4040 Linz

(0732) 73 64 26 – 31, 0664/9072221, birgitt.thurner @ fpoe.at