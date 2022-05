Pflegeausbildungen auf einen Blick

Erstmals in Österreich: pflege-ausbildung.co.at

Wien (OTS) - Woher weiß ich, welche Pflegeausbildung die richtige für mich ist? Pflegeassistenz oder Bachelor, Diplom oder doch lieber Masterstudium? Und wie sieht in der Praxis dann mein Alltag aus?

Pflege ist ein Beruf mit Zukunft, und die Pflegelandschaft in Österreich bietet vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten. Den Überblick zu behalten, wo welcher Bildungsweg angeboten wird und welche Chancen er eröffnet, kann ganz schön kompliziert sein.

Neue Website als Orientierungshilfe

Pünktlich zum Tag der Pflege stellt facultas eine neue Übersichtsseite vor: pflege-ausbildung.co.at schlüsselt alle Pfade detailliert auf, die in der Pflege eingeschlagen werden können. Man findet nicht nur eine Liste aller Standorte in Österreich mit ihren Ausbildungszweigen und -schwerpunkten. Auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildungswegen werden verständlich erläutert und die häufigsten Fragen beantwortet. Der einmalige Suchfilter für Ausbildungsstätten macht mit wenigen Klicks die richtige Pflegeschule oder Universität in Österreich ausfindig.

Info mit Mehrwert: Was erwartet mich?

Lerninhalte, welche Voraussetzungen notwendig sind, wie sich der Arbeitsalltag gestaltet und an welchen Standorten die Ausbildung angeboten wird – all das vereint die neue Website. Das Plus: Info-Videos und Interviews mit Pflegenden in Ausbildung und Praxis vermitteln authentische Einblicke in den Pflegealltag.

Rückfragen & Kontakt:

Laura Hödl



Facultas Verlags- und Buchhandels AG

Stolberggasse 26

1050 Wien

T (+43) 01 310 53 56/78

E laura.hoedl @ facultas.at