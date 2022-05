Gründung eines internationalen Pharma-Giganten: Das von Róbert Wessman geführte Aztiq schließt gemeinsam mit Innobic 500-Millionen-Dollar-Transaktion ab

Das Konsortium hat gemeinsam über Aztiq II HoldCo die Übernahme einer 100%igen Beteiligung an Alvogen Emerging Markets Holdings Limited abgeschlossen und wird damit zu den führenden Aktionären von Lotus Pharmaceuticals und Adalvo

Vorsitzender und CEO von Alvogen und Gründer von Aztiq Pharma Partners, bleibt Vorstandsvorsitzender von Lotus und Adalvo. Die gemeinsame Branchenerfahrung des Konsortiums, seine geografische Reichweite und sein Engagement für nachhaltige Entwicklung schaffen einen einzigartigen Zusammenschluss aus Investoren und Führungskräften, der die finanzielle Stärke besitzt, die weitere Entwicklung der Unternehmen zu unterstützen.

Aztiq Pharma Partners („Aztiq"), eine Private-Equity-Gesellschaft unter der Leitung von Róbert Wessman, dem Gründer und Vorsitzenden von Alvogen, und Innobic (Asia) Company Limited („Innobic") haben den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an Alvogen Emerging Market Holdings Limited („AEMH") von seinen bestehenden Aktionären im Rahmen eines 500-Millionen-Dollar-Vertrags abgeschlossen, um ein Pharmazentrum mit Ressourcen, Netzwerken und Reichweite auf der ganzen Welt zu bilden.

Mit diesem Abkommen, das in diesem Jahr zu den größten Pharma-Transaktionen der Welt zählt, wird das Konsortium zum Hauptaktionär des internationalen auf Onkologie spezialisierten Pharmaunternehmens Lotus Pharmaceuticals („Lotus", TWSE-Ticker: 1795) und Eigentümer von 100 % der Anteile an Alvogen Malta Holding Ltd., dem Anteilseigner des schnell wachsenden internationalen Business-to-Business (B2B)-Pharmaunternehmens Adalvo.

AEMH befand sich zuvor im Besitz von Alvogen Lux Holdings Sarl („Alvogen"). Zu den wichtigsten Aktionären von Alvogen gehören CVC Capital Partners und Temasek Holdings aus Singapur sowie Aztiq. Alvogen bleibt ein führender Aktionär des Generika-Pharmaunternehmens Alvogen US, einschließlich des Spezialpharmaunternehmens Almatica, sowie der zweitgrößte Aktionär des global tätigen Biosimilar-Unternehmens Alvotech.

Die kombinierte Expertise der Mitglieder des Konsortiums ist beeindruckend: Róbert Wessman hat die Private-Equity-Gesellschaft Aztiq erfolgreich von einem kleinen lokalen Unternehmen zu einem regionalen Konkurrenten ausgebaut. Innobic gehört dem größten Konglomerat in Thailand, der PTT Group, und hat in den schnell wachsenden ASEAN-Mitgliedsstaaten umfangreiche Handels- und Geschäftsnetzwerke aufgebaut.

Aztiq wird von Róbert Wessman geleitet, der weiterhin als Vorsitzender des Vorstands von Lotus und Adalvo fungieren wird.

Diese einzigartige Marktkenntnis und die starke Unterstützung der Aktionäre werden Lotus und Adalvo einen Wettbewerbsvorteil in einer florierenden Branche verschaffen und es ihnen ermöglichen, zum weltweiten Marktführer in der Pharmabranche zu werden. Beide Unternehmen haben das gemeinsame Ziel, Patienten auf der ganzen Welt qualitativ hochwertige Medikamente zugänglich zu machen. Mit dem Know-how und den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, bewegen sie sich weiter schnell auf dieses Ziel zu. Von der oralen Krebstherapie über die Innovationsforschung bis hin zu rezeptfreien Produkten werden Lotus und Adalvo gemeinsam den Weg für den weltweiten Zugang zu erstklassigen Behandlungen und Medikamenten ebnen.

Róbert Wessman, Vorsitzender und CEO von Alvogen und Gründer von Aztiq, erklärte: „Ich bin sehr stolz darauf, miterlebt zu haben, wie Lotus und Adalvo gereift sind. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den bestehenden Aktionären für ihre großartige Unterstützung bei der Transformation von Lotus und Adalvo zu danken und gleichzeitig unseren neuen Partner willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, die wesentliche Arbeit zur Ausweitung des Zugangs zu Arzneimitteln mit dem fundierten Fachwissen, das alle Parteien einbringen, durchzuführen. Mit den umfassenden geografischen Netzwerken und soliden Marktkenntnissen, die PTT und Innobic in den ASEAN-Staaten mit einbringen, glaube ich, dass Lotus und Adalvo einen überzeugenden Wettbewerbsvorteil haben werden, der es sowohl Lotus als auch Adalvo ermöglicht, weltweit führend in ihrem jeweiligen Sektor zu werden."

Dr. Buranin Rattanasombat, Senior Executive Vice President für Innovation und New Ventures bei PTT und Vorsitzender von Innobic (Asia), erklärte: „Ich freue mich sehr über den Erfolg dieser Transaktion und sehe diesen Schritt als Beginn des nächsten Kapitels für die Zusammenarbeit. Innobic engagiert sich für die Erforschung und Entwicklung transformativer Therapien, die den Zugang für Patienten in der Region verbessern. Diese Zusammenarbeit wird die Wettbewerbsfähigkeit und Adalvo-Pharma-Präsenz von Lotus in den ASEAN-Staaten und weltweit stärken."

Informationen zu Aztiq

Aztiq ist ein langfristig orientierter Investor im Gesundheitswesen, der von dem Alvogen- und Alvotech-Gründer und Vorsitzenden Róbert Wessman geleitet wird. Aztiq, dessen wichtigster Investitionsschwerpunkt auf pharmazeutischen Vermögenswerten liegt, ist derzeit ein führender und mitführender Aktionär und Betreiber der folgenden pharmazeutischen Vermögenswerte:

Lotus – Ein weltweit führendes Pharmaunternehmen ( www.lotuspharm.com )

Adalvo – Ein global tätiges B2B-Pharmaunternehmen ( www.adalvo.com )

Alvotech – Ein internationales Biosimilar-Unternehmen ( www.alvotech.com )

Alvogen US / Almatica – Ein US-amerikanisches Generika- (Gx) und Spezialpharmaunternehmen ( www.alvogenus.com / www.almatica.com )

Aztiq wurde 2009 gegründet und basiert auf dem Grundsatz, dass jeder das Recht auf Medizin haben sollte, unabhängig von seinen finanziellen Mitteln.

Róbert Wessman hat über 50 strategische Akquisitionen und Partnerschaften geleitet und Niederlassungen in über 60 Ländern aufgebaut. Wessman führt zusammen mit seinem erfahrenen Team in Aztiq die erfolgreiche Einführung und Skalierung von branchenführenden generischen Pharma- und Biosimilar-Unternehmen auf der ganzen Welt fort.

lara @ aztiq.is

https://www.aztiq.com/

