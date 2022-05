Gewerkschaft setzt hohe Erwartungen in Kraus-Winkler als neue Tourismus-Staatsekretärin

vida-Tusch: Im Hotel- und Gastgewerbe Herausforderungen zügig lösen – ArbeitnehmerInnenseite stärker miteinbeziehen

Wien (OTS) - „Hohe Erwartungen“ setzt Berend Tusch, Fachbereichsvorsitzender Tourismus in der Gewerkschaft vida, in Susanne Kraus-Winkler als neue Tourismus-Staatsekretärin. „Als ausgewiesene Branchenexpertin erwarte ich mir von ihr, dass die Lösung der Probleme und Herausforderungen im Tourismus jetzt rasch angegangen werden.“ Die Gewerkschaft sei bereit, daran konstruktiv mitzuarbeiten. Der Tourismus müsse für die Beschäftigten wieder ein attraktiveres Arbeitsumfeld bieten und ihnen jene Wertschätzung zukommen lassen, die sie verdienen“, so Tusch.

Damit das gelingen kann, müsse Kraus-Winkler jetzt den nicht einfachen Grat von der Arbeitgebervertreterin hin zur Politikerin schaffen. „Die Tourismuspolitik darf nicht nur aus der Dimension der Arbeitgeberseite betrachten. Es müssen in Zukunft auch die Sicht und Bedürfnisse der Arbeitnehmer stärker miteinbezogen werden. Wenn das gelingt, sehe ich einem neuerlichen Florieren der Branche nicht mehr viel im Wege stehen“, bekräftigt Tusch.

