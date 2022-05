Einladung zum Pressegespräch "Wie fit sind wir in Sachen Hautgesundheit?" am 19. Mai 2022

Wien (OTS/Wien) - Halbzeit im diesjährigen Monat der Hautgesundheit. Die Initiative MEINE HAUTGESUNDHEIT wendet sich noch einmal an die Medienöffentlichkeit, um auf die Bedeutung der Haut für Gesundheit und Wohlbefinden aufmerksam zu machen und über aktuelle Fortschritte in der Behandlung häufiger Hauterkrankungen zu informieren. Nach dem Schwerpunktthema "Psoriasis" zum Auftakt des Monats der Hautgesundheit berichten wir dieses Mal über die Bedeutung von Hautvorsorge und Hautpflege, über die Besonderheiten der alternden Haut und über die "Volkskrankheit" atopische Dermatitis. Und wir stellen ein Tool vor, mit dem man die eigene Gesundheitskompetenz in Sachen Hautgesundheit testen und verbessern kann.

Pressegespräch anlässlich des Monats der Hautgesundheit 2022

Themen:

Atopische Dermatitis: Warum sind so viele betroffen? Und was kann man tun?

Click dich fit! – Vorstellung von HautFIT, einem spielerischen Tool für mehr Gesundheitskompetenz in Sachen Hautgesundheit

Hautalterung und Möglichkeiten der ästhetischen Dermatologie

Ausblick auf weitere Aktivitäten der Initiative MEINE HAUTGESUNDHEIT im Jahr 2022



Gesprächspartner:

Univ.-Prof. Dr. Tamara Kopp, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, Wien

Univ.-Prof. Dr. Matthias Schmuth, Leiter der Universitätsklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie und des Karl Landsteiner Instituts für pädiatrische Dermatologie und seltene Erkrankungen, Innsbruck

Univ.-Prof. Dr. Daisy Kopera, Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie; Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologische Kosmetik und Altersforschung

Dr. Albert Brugger, Präsident von big5health - Verein für Wissensvermittlung und Steigerung von Gesundheitskompetenz und Lebensfreude bei chronischen Erkrankungen

