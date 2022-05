Wöginger: Ein hervorragendes Regierungsteam aus Profis und Experten

ÖVP-Klubobmann: Neuordnung von Ressorts und Personen bringt größtmögliche Effizienz

Wien (OTS) - "Mit diesem neuen Regierungsteam hat Bundeskanzler Karl Nehammer rasch und entschieden eine hervorragende Mannschaft aus Profis und Experten zusammengestellt. Mit der Neuordnung der Ressorts und Personen ist größtmögliche Effizienz in der Arbeit der Minister und der Regierung sichergestellt", so ÖVP-Klubobmann August Wöginger zur Regierungsumbildung der ÖVP nach den Rücktritten der beiden Ministerinnen Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck. "Karl Nehammer ist eine gute Neuaufstellung des Regierungsteams mit Profis und Experten im Interesse des Landes und seiner Menschen gelungen", sagt Wöginger heute, Dienstag, und dankte in diesem Zusammenhang Köstinger und Schramböck für deren jahrlangen Einsatz in der Bundesregierung.

- Mit Bundesminister Martin Kocher werde ein erfahrener Experte mit Ministererfahrung nun das große Ressort für Wirtschaft und Arbeit übernehmen. "Arbeit und Wirtschaft bedingen einander. Martin Kocher wird dieses Miteinander mit seiner Expertise gestalten."

- Norbert Totschnig, der neue Bundesminister für Landwirtschaft und Regionen, habe sich schon durch seine Tätigkeit im Parlamentsklub und im Bauernbund das nötige Rüstzeug erworben und sei als ausgewiesener Profi der richtige Mann im neuaufgestellten Ressort. "Er ist anerkannt und angesehen und wird sich mit den wesentlichen Fragen der Zukunft wie Lebensmittelversorgungssicherheit, bäuerlichem Leben, Umweltschutz und erneuerbarer Energie befassen."

- Susanne Kraus-Winkler, die neue Staatssekretärin für Tourismus, sei als "anerkannte Koryphäe" mit großer Erfahrung eine starke Stimme und die beste Wahl für den Bereich Tourismus.

- Florian Tursky werde als Staatssekretär im Finanzressort das breite Thema der Digitalisierung übernehmen. "Digitalisierung, Breitband und Telekommunikation sind Schlüsselbereiche unserer Gesellschaft. Diese Kompetenzen werden nun im Finanzministerium in der Hand eines ausgewiesenen Experten gebündelt", sagt Wöginger.

- Der Zivildienst komme nun zum Portefeuille von Staatssekretärin Claudia Plakolm dazu. Das sei vor allem im Sinne der Jugend die richtige Zuteilung und Aufgabe.

"Das ist ein hochmotiviertes, starkes Team, mit dem wir gut gerüstet in die Zukunft gehen", betont Wöginger. Die neuen Regierungsmitglieder werden zeitnah durch den Bundespräsidenten angelobt. Die nötigen Änderungen im Bundesministeriengesetz werden dann schnellstmöglich beschlossen. Die Neuaufstellung der Bundesregierung ist also raschestmöglich auf den Weg gebracht", schließt der ÖVP-Klubobmann. (Schluss)

