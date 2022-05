"Stoppt Lebendtier-Transportqual" - 426.938 Menschen unterstützten Initiative von LR Gottfried Waldhäusl

Erfolgreiche Initiative wird zum Verhandlungsgegenstand im Nationalrat

St. Pölten (OTS) - Bürger an die Macht! Eine spannende Eintragungswoche ist zu Ende. Das von Landesrat Gottfried Waldhäusl initiierte Volksbegehren landete auf Platz eins! 426.938 Unterstützer fragen sich nun: Wie gehts weiter?

Initiator Landesrat Gottfried Waldhäusl:

Hunderttausende Unterschriften zeichnen ein eindrucksvolles Bild:

Sehr viele Menschen wollen dem schrecklichen Tierleid auf unseren Straßen nicht mehr länger zusehen, endlich eine Lösung, die dem Tierschutz gerecht wird und auf Stressfleisch auf dem Teller künftig verzichten.

Das Volksbegehren „Stoppt Lebendtier-Transportqual“ ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte in Österreich für den Tierschutz, insgesamt unterstützten 426.938 Unterzeichner das Anliegen von Niederösterreichs Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl. „Der erste Schritt ist erfolgt, jetzt geht die erfolgreiche Initiative in Riesenschritten ihren Weg und muss im Parlament behandelt werden“, freut sich LR Waldhäusl. Dank der großen Unterstützung wird die Initiative nun zu einem Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Der NR-Präsident muss diese dem passenden Ausschuss zuweisen, LR Waldhäusl wird von seinem Recht Gebrauch machen und an den Beratungen teilnehmen. Dabei wird er weiterhin auf die meinungsbildende Unterstützung von MMag. Dr. Petrovic setzen.

Was auch allerhöchste Zeit wurde: Jahrzehnte wurde das leidige Thema von einem Verantwortlichen zum anderen geschoben, auch auf EU-Ebene wurde viel diskutiert und über die Tierquälerei überall in Europa parliert. Ob ein prall gefüllter Tiertransporter eine Stunde mehr oder weniger unterwegs sein darf, ob die Zeit des Auf- und Abladens dazu gerechnet werden muss– zuständige Politiker auf EU- und Bundesebene hielten sich auf Nebenschauplätzen auf, eine Augenauswischerei. Währenddessen werden nach wie vor 3,8 Millionen Schlachttiere pro Tag tausende Kilometer durch aller Herren Länder gekarrt, in unerträglicher Hitze oder Kälte, in viel zu engen Transporträumlichkeiten, mit zu wenig Wasser und oft verletzt... Hauptsache, der Profit stimmt. Als Lösung mit Hausverstand präsentiert sich im aktuellen Volksbegehren jene Vorgangsweise, wonach Schlachttiere nur noch zu den nächstgelegenen und geeigneten Schlachthöfen verbracht werden dürfen. Dies kann beispielsweise in Niederösterreich niemals länger als zwei- bis zweieinhalb Stunden dauern. Von dort darf das Fleisch letztlich nur noch in gekühlter oder gefrorener Form weiter transportiert werden. Selbstverständlich soll dies eine grenzüberschreitende Maßnahme werden, die im ganzen EU-Raum Anwendung finden muss!

MMag. Dr. Madeleine Petrovic, Präsidentin „Tierschutz Austria“:

„Ich freue mich, dass sich so viele Österreicherinnen und Österreicher gegen Lebendtiertransporte aussprechen und mit so vielen Unterschriften ein klares Zeichen setzen. Es liegt nun an der Politik, die entsprechenden Maßnahmen auch umzusetzen. Was wir nun brauchen sind sofortige Maßnahmen, denn die Forderung nach einem Ende der grausamen Tiertransporte wird seit Jahrzehnten verschleppt, die Tierschutzbewegung wird vertröstet und das Leid der Tiere

geht immer weiter.“ Auch das derzeit im Parlament verhandelte Paket wird weder der aktuellen Energiekrise noch dem gesteigerten Tierschutz bzw. dem Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung gerecht. Gleichzeitig verschlechtert sich die Lage der heimischen Landwirtschaft, die immer stärker durch die Konkurrenz von Billigproduktionen zurückgedrängt wird. Außerdem braucht es eine Aufklärungskampagne über die Stressbelastung der Tiere beim Transport. Beim Fleischkonsum ist die Devise: „Runter mit der Menge, rauf mit der Qualität, faire Preise für die regionalen Erzeuger und eine Viehhaltung nach ökologischen Standards!“

Merle Kulenkampff, Tierschützerin:

„Ich bin begeistert, dass es mit den unzähligen Unterschriften jetzt den Auftrag gibt, hier einzuschreiten. Eine tolle Idee, Fleisch nur noch gefroren oder gekühlt weiter zu transportieren. Die unendliche und unnötige Quälerei von Schlachttieren findet dann ein Ende, auch für Konsumenten ändert sich alles ins Positive: Es wäre weltfremd zu glauben, dass man mit dem Verzehr von Stressfleisch auch gesundes Essen zu sich nimmt!“

Rückfragen & Kontakt:

Büro Landesrat Gottfried Waldhäusl

Edda Kuttner

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

+43 664 304 55 57

edda.kuttner @ noel.gv.at