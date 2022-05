FPÖ – Kickl: Das neue Regierungsteam ist Nehammers letztes Aufgebot

ÖVP fürchtet sich vor Wahlen und tut alles, um irgendwie an der Macht zu bleiben

Wien (OTS) - „Die heute von Kanzler Nehammer präsentierten neuen Regierungsmitglieder sind das letzte Aufgebot der ÖVP in ihrem Rückzugsgefecht zur Erhaltung der Macht. “ So kommentierte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl die Vorstellung der neuen Minister und Staatssekretäre. Zwischen den Zeilen sei Nehammers Botschaft eine andere – und die laute: „Wir fürchten uns vor den Wählern und tun alles, um uns an der Macht zu halten.“

Nehammer habe den Versuch unternommen etwas rechtzufertigen, was eigentlich nicht mehr zu rechtfertigen ist. 14 Umbildungen einer Bundesregierung in knapp zweieinhalb Jahren seien eine Bankrotterklärung der schwarz-grünen Politik. „Besonders peinlich war die Fortschreibung der Logik durch den Kanzler, dass jene, die jetzt neu in die Regierung kommen, eigentlich besser sind als jene, die zurückgetreten sind“, so Kickl.

Bemerkenswert sei auch der Umstand, dass es nun Staatssekretäre – die nicht einmal ein Stimmrecht im Ministerrat haben – sein sollen, die bei wichtigen Themen einen Kurswechsel herbeiführen sollen. Kickl: „Wir haben heute vom ÖVP-Kanzler Durchhalteparolen gehört, die nichts mehr mit dem Wohl der Republik zu tun haben. Es ist eine peinliche Verlängerung des Leidens, die Nehammer der Öffentlichkeit als Management der Republik verkaufen will. Die heute präsentierten Namen des neuen Ministers und der neuen Staatssekretäre werden wir uns wohl nicht merken müssen. Es ist höchste Zeit für Neuwahlen.“

