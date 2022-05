NEOS: Österreich braucht eine handlungsfähige Regierung, kein türkis-grünes Weiterwursteln

Hoyos: „Neue Regierungsmitglieder müssen zeigen, dass sie mehr können, als nur aus einem ÖVP-Bund oder einem Bundesland zu kommen.“

Wien (OTS) - NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos kommentiert die heutige Regierungsumbildung skeptisch: „Österreich braucht eine handlungsfähige Regierung, kein türkis-grünes Weiterwursteln. Die ÖVP hat aus den letzten Jahren und Skandalen genau nichts gelernt. Nach wie vor zählt nicht, was man kann, sondern nur, wen man kennt, aus welchem ÖVP-Bund oder Bundesland man kommt. Das können doch nicht die Parameter sein, an denen man die Qualifikation für diese wichtigen Ämter festmacht. Gerade jetzt, angesichts der großen Herausforderungen, die vor uns liegen, brauchen wir die besten Köpfe, die ihren Job auch können und etwas in Österreich weiterbringen. Doch es scheint, als hätte das System der schwarzen ÖVP wieder auf der Regierungsbank Platz genommen.“

Dennoch wünsche man den neuen Regierungsmitgliedern und Staatssekretär_innen alles Gute. „Sie alle müssen zeigen, dass sie mehr können, als nur aus einem Bund oder einem Bundesland zu kommen. Die Herausforderungen sind enorm. Egal, ob es um Energiesicherheit, Entlastung, Bildung oder Innovation geht - Österreich braucht eine Regierung, die der Mitte der Gesellschaft eine starke Stimme gibt und uns als Land weiterbringt. Eine Regierung, die auch in der Lage ist und den Mut hat, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Wir NEOS werden weiter mit Mut zur Erneuerung zu einem neuen Österreich beitragen.“

