AVISO: Zühlke Event „Key to Sustainability“ am 17.Mai

Wie wir gemeinsam mit Technologie nachhaltig Zukunft gestalten

Wien (OTS) - Das Thema ‚Nachhaltigkeit‘ ist im Topmanagement angekommen. Im Fokus eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft - der Klimawandel. Ihn zu stoppen kann nur durch tiefgreifende Veränderungen erreicht werden - von Energie bis Industrie - von Landwirtschaft bis Infrastruktur.

Wie gestaltet man ganze Systeme um, um sie gleichzeitig nachhaltig und zukunftssicher zu machen?

Die Antwort: Nur mit vereinten Kräften. Innovation ist der Schlüssel zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen von Dekarbonisierung über die Einsparung von (natürlichen) Ressourcen auf dem Weg zu "Circular Economy".

Sprechen wir gemeinsam über "Sustainable Transformation" und wie Sie jetzt die besten Chancen haben, diesen Wachstumsmarkt zu prägen, Pioniergewinne zu realisieren und unsere Gesellschaft nachhaltig zu verändern.

Zühlke lädt Sie ins Rivergate, eines der nachhaltigsten Bürogebäude Österreichs, ausgezeichnet mit dem Green Building und Leed Zertifikat, zu einem exklusiven Austausch.

Keynote: Klimaexperte, ORF Ikone und Gründungsmitglied „Climate without Borders“ // Marcus Wadsak

Beiträge von:

AWS Digital Innovation Leader // Thomas Blood

Digital Specialist Pixofarm // Hanna-Sophie Totschnig

Head of Sustainable Software Solutions Zühlke Group // Stefan Novoszel

Advanced Software Engineer Zühlke Österreich // Michael Pazourek

Um Anmeldung wird gebeten: https://bit.ly/Keytosustainability-Event

Alles aus einen Blick:

Datum: 17. Mai 2022

Uhrzeit: 17:30 - 21:30 Uhr

Ort: Zühlke Österreich, Handelskai 92, 1200 Wien

Das Rivergate ist eines der nachhaltigsten Bürogebäude Österreichs und wurde mit dem Green Building und Leed Zertifikat ausgezeichnet.

Die Veranstaltung ist als ÖkoEventPlus zertifiziert. ÖkoEvent zeichnet vorbildliche umweltfreundliche Veranstaltungen aus, die ressourcenschonend, ohne viel Abfälle und Emissionen in Wien durchgeführt werden.

Sichern Sie sich gleich einen Platz!

Die Anzahl der Gäste ist auf unter 40 Personen begrenzt. Selbstverständlich halten wir uns an alle aktuellen Maßnahmen rund um COVID (mehr Informationen dazu gibt es kurz vor der Veranstaltung).

Zühlke – Empowering Ideas

Wir sind überzeugt, dass Innovationen und technologischer Fortschritt unsere Wirtschaft und Gesellschaft positiv verändern können. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir tagtäglich an nachhaltigen Lösungen für die Zukunft. Zühlke ist ein weltweit tätiger Innovationsdienstleister. Wir kreieren neue Ideen und Geschäftsmodelle für unsere Kunden. Auf Basis neuester Technologien erschaffen und transformieren wir Dienstleistungen und Produkte – von der initialen Vision über die Entwicklung, die Produktion und die Auslieferung bis hin zum Betrieb. Mit einem Erfahrungsschatz aus mehr als 10 000 Projekten in der Software- und Produktentwicklung erarbeitet Zühlke gemeinsam mit den Kund:innen zukunftsfähige Lösungen in unterschiedlichsten Branchen. In Österreich liegt der Branchenfokus auf den Bereichen Industrie und Konsumgüter, Pharma und Banking.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kristina Maria Brandstetter MBA

Head of Marketing & Communication Zühlke Österreich

Marcom.ZAT @ zuehlke.com