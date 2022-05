sustainLabel: Kinder- und Jugendorganisationen für eine nachhaltige Zukunft

sustainLabel: Offizieller Start

sustainLabel ist das Ergebnis, das nur durch die Zusammenarbeit und Vernetzung der Kinder- und Jugendorganisationen entstehen konnte Stefan Krämer-Erklavec, Vize-Sprecher des Vereins sustainLabel 1/2

Ein niederschwelliges Angebot, das in erster Linie das Sichtbarmachen von nachhaltigem Engagement fördert, um so andere für das Anliegen zu begeistern und einen Prozess in Gang zu setzen Sigrid Kickingereder, Sprecherin von sustainLabel 2/2

Wien (OTS) - Kinder und Jugendliche setzen sich aktiv für ihre Zukunft ein und gestalten sie mit! Gerade in puncto Nachhaltigkeit und einer nachhaltigen Zukunft gehört der Jugend eine laute Stimme. Das sustainLabel schafft eine Möglichkeit, dieser Stimme Gehör zu schenken und der Jugend damit die Chance, sich in das Thema einzubringen und ein Zeichen zu setzen.

Seit Herbst 2021 gibt es mit dem sustainLabel eine Nachhaltigkeits-Auszeichnung für Kinder- und Jugendgruppen sowie deren Organisationen. “ Ein niederschwelliges Angebot, das in erster Linie das Sichtbarmachen von nachhaltigem Engagement fördert, um so andere für das Anliegen zu begeistern und einen Prozess in Gang zu setzen ”, betont Sigrid Kickingereder, Sprecherin von sustainLabel. Ausgezeichnet wird in den Kategorien Bronze, Silber oder Gold. Nach einer Pilotphase erfolgt am 10. Mai 2022 der offizielle Start für das sustainLabel.

Mit der Initiative sustainLabel geben sich die österreichischen Kinder- und Jugendorganisationen einen gemeinsamen Rahmen für nachhaltiges und zukunftsfähiges Handeln. " sustainLabel ist das Ergebnis, das nur durch die Zusammenarbeit und Vernetzung der Kinder- und Jugendorganisationen entstehen konnte ”, freut sich Stefan Krämer-Erklavec, Vize-Sprecher des Vereins sustainLabel, im Namen aller teilnehmenden Organisationen.

Weitere Informationen zum sustainLabel unter: www.sustainlabel.org

Das sustainLabel erfolgt mit Unterstützung vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK).





Beteiligte Kinder- und Jugendorganisationen:

Alpenvereinsjugend Österreich

Evangelische Jugend Österreich

Katholische Jungschar Österreichs

Landjugend Österreich

Naturfreundejugend Österreich

Österreichische Kinderfreunde

Österreichisches Jugendrotkreuz

Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs

