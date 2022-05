„Die Engel GmbH“ mit Harald Krassnitzer

Dreharbeiten zu ORF/BR-Komödie mit u. a. Maresi Riegner, Regina Fritsch und Petra Morzé in weiteren Rollen

Wien (OTS) - Während Harald Krassnitzer für gewöhnlich am Austro-„Tatort“ für Recht und Ordnung sorgt, versucht er nun andernorts, die Menschen vor dem Schlimmsten zu bewahren: Als Teil der „Engel GmbH“ steht der Publikumsliebling seit Dienstag, dem 3. Mai 2022, in Wien und Niederösterreich als Schutzengel vor der Kamera, der sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich ins Paradies eingehen zu können. Doch das ist leichter gesagt als getan. Neben Harald Krassnitzer sind u. a. auch Maresi Riegner, Regina Fritsch, Sascha Soydan, David Oberkogler, Petra Morzé, Denis Schmidt, Maddalena-Noemi Hirschal, Filip Peeters, Dessi Urumova, Stefan Wancura und Yves Jambo zu sehen. Hinter der Produktion des von ORF und BR koproduzierten Spielfilms, der voraussichtlich bis Ende Mai gedreht wird, steht das Duo Dirk Kummer (Regie) und Uli Brée (Drehbuch), das auch schon für den ORF-Quoten-Erfolg „Faltenfrei“ verantwortlich zeichnete. Zu sehen ist „Die Engel GmbH“ voraussichtlich 2023 in ORF 2.

Mehr zum Inhalt

Oskar Manker (Harald Krassnitzer) ist 1985 gestorben. Seither lebt er in einer Zwischenwelt in Erwartung, ins Paradies eingehen zu können. Das muss er sich aber erst verdienen. So ist Oskar also ein Schutzengel für Menschen hier auf der Erde. Unsichtbar für die Lebenden begleitet er Schutzbefohlene, um sie vor dem Schlimmsten zu bewahren. Doch er hat ein Problem: Seit Jahrzehnten geht in seinem Job nichts weiter. Vielmehr droht ihm die ewige Verdammnis, in diesem Zwischenstadium hängen zu bleiben. Als Sonderaufgabe soll er sich nun um das Wohlergehen eines skrupellosen Dealers kümmern. Und wäre das nicht schon Herausforderung genug, bekommt er auch noch die nervige Mira (Maresi Riegner) als Lehrling zur Seite gestellt, der er das Schutzengel-Handwerk beibringen soll.

„Die Engel GmbH“ ist eine Produktion von ORF und BR, hergestellt von Cult Film mit Unterstützung von Land Niederösterreich.

