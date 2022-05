Hunderte Radln in der Grazer Messe: AK veranstaltet 4. Fahrradbörse

Graz (OTS) - Es ist erstaunlich, was alles auf Dachböden, in Garagen und Schuppen schlummert. Jede nur denkbare Spielart des Rades wird wieder bei der AK-Fahrradbörse am Freitag und Samstag (13. & 14. Mai 2022) in der Freilufthalle B der Grazer Messe vertreten sein.

Eine Top-Auswahl zum kleinsten Preis: Mountain-Bikes, Stadt- und Tourenräder, Kinder- und Jugendfahrräder, solche mit E-Antrieb und federleichte für Rennfahrten, Waffenräder und viele mehr warten bei der 4. AK-Fahrradbörse in der Grazer Messe/Freilufthalle B.

Anlieferung und Verkauf

Die AK Steiermark bringt die Verkäufer und Käufer von Fahrrädern provisionsfrei zusammen. Am Freitag (13. Mai) können von 10 bis 20 Uhr funktionstüchtige Räder abgegeben werden, am Samstag (14. Mai) werden sie von 10 bis 17 Uhr Interessierten zum Kauf angeboten. Der Preis wird vom Verkäufer selbst festgesetzt. Der Erlös wird nach Ende der Börse den Verkäufern ohne Abzug bar ausgezahlt. Nicht abgeholte Verkaufserlöse und Räder werden karitativen Einrichtungen übergeben.

Feines Rahmenprogramm

Neben diesem Service bietet die AK Steiermark ein umfangreiches Rahmenprogramm an: Beim AK-Stand gibt es die Möglichkeit für einen Gesundheitscheck, der ARBÖ ist mit einer sogenannten Rauschbrille vertreten. Tipps, wie man Raddiebstähle verhindern kann, kommen von der Polizei Graz, die Radlobby ARGUS ist mit einer Fahrradregistrierung vor Ort. Die AUVA ist mit einem Infostand vertreten und baut den Easy Drivers-Radsicherheitsparcours auf. „Die Fahrbar“ sorgt für das leibliche Wohl.

Kurz gefasst

Rad-Anlieferung : am 13. Mai, 10 bis 20 Uhr, ausschließlich über Einfahrt 2/Fröhlichgasse

Radbörse: 14. Mai, 10 bis 17 Uhr

Für Fragen rund um die Radbörse richtet die AK bis 18. Mai eine eigene Hotline unter der Nummer 0664/82 164 76 ein.

Alle Informationen zur AK-Fahrradbörse finden Sie unter www.akstmk.at/rad



Rückfragen & Kontakt:

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark

Marketing & Kommunikation

Hans-Resel-Gasse 8–14

8020 Graz

05/7799