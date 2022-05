Grayling führt PR-Agentur-Ranking an

Wien (OTS) - Grayling Österreich übernimmt im aktuellen PR-Agentur-Ranking des Branchenmagazins Horizont den ersten Platz. Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner und Ecker & Partner folgen auf den Plätzen 2 und 3.



Das Horizont PR-Ranking basiert auf Netto-Honorarumsätzen der Agenturen im Geschäftsjahr 2021. Die Korrektheit der Angaben wurde von Wirtschaftsprüfer*innen testiert. Grayling hat es in einem herausfordernden Jahr mit einem Umsatz von rund 4,7 Millionen Euro und einem Wachstum von knapp 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an die Spitze der österreichischen PR-Branche geschafft. Im Vorjahr belegte die Agentur mit Sitz am Wiener Siebensternplatz den vierten Platz.



Für das Grayling Management-Board mit CEO Sigrid Krupica, Managing Director Nicole Hall sowie Senior Director Moritz Arnold markiert der erste Platz im Branchen-Ranking einen weiteren Höhepunkt in einem Jahr mit vielen Erfolgen. „ Das solide Umsatzwachstum basiert auf mehreren Faktoren: Zum einen sind es zahlreiche neue Etats sowie zusätzliche Aufträge bei bestehenden Kunden, zum anderen ist es das Engagement unseres starken Teams “, so Krupica.



Zu den jüngsten Meilensteinen der lokal und international agierenden Kommunikationsagentur Grayling gehören auch mehrere prestigeträchtigen Auszeichnungen – wie der von Wirtschaftsministerium und PRVA (Public Relations Verband Austria) im Februar 2022 vergebene Staatspreis Public Relations.

