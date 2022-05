We proudly present: „BNE-Circles“ – Inspiration und mutige Ideen für nachhaltige Bildungsarbeit

- Neue digitale Event-Serie des Forum Umweltbildung im Umweltdachverband

Unter dem Motto ,Bildung, Nachhaltigkeit und wir‘ wollen wir in gemütlicher Atmosphäre und gemeinsam mit Impulsgeber:innen kritische Fragen rund um Bildung für nachhaltige Entwicklung beleuchten Walpurga Weiß, Geschäftsführerin des Forum Umweltbildung

Premiere am 18. Mai mit Nunu Kaller zur Frage: „Kann Konsum gut sein?“

Welche Nachhaltigkeitsthemen werden aktuell in Wissenschaft, Wirtschaft und NGO-Kreisen debattiert? Wie können diese Themen in die Bildungsarbeit einfließen? Und welche Bildungskonzepte helfen uns, die Zukunft mutig und optimistisch zu gestalten? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich die neue digitale Event-Serie des Forum Umweltbildung (Fub) im Umweltdachverband. „Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und im Sinne einer lebenslangen offenen Lernkultur, die kritische Reflexion und Eigenverantwortung stärkt, kann Bildung zum wichtigen Hebel für die dringend notwendige Transformation unserer Gesellschaft werden. Unter dem Motto ,Bildung, Nachhaltigkeit und wir‘ wollen wir in gemütlicher Atmosphäre und gemeinsam mit Impulsgeber:innen kritische Fragen rund um Bildung für nachhaltige Entwicklung beleuchten . Im Zentrum unserer BNE-Circles steht der Dialog, bei dem sich alle bildungsbegeisterten Menschen – unabhängig von Alter, Beruf oder Vorerfahrung – einbringen und austauschen können“, betont Walpurga Weiß, Geschäftsführerin des Forum Umweltbildung.

BNE-Circle #1: Nachhaltiger Konsum im Fokus

Zum Auftakt am 18. Mai nehmen die Teilnehmer:innen gemeinsam mit Impulsgeberin Nunu Kaller nachhaltigen Konsum unter die Lupe. Die Aktivistin und Autorin, die sich seit über 10 Jahren intensiv mit der Thematik beschäftigt, ist vor allem durch ihr Buch „Ich kauf nix“ sowie ihr Engagement für Alternativen zum Versandriesen Amazon bekannt. Die daraus gewonnenen, umfangreichen Erkenntnisse zu nachhaltigem Konsum sollen als Impulse für andere Gesprächsteilnehmer:innen dienen.

Die neue Event-Serie wird künftig viermal pro Jahr aktuelle Nachhaltigkeitsthemen im Kontext von Bildung aufgreifen und diskutieren. Der nächste BNE-Circle findet am 29. Juni statt.

Weitere Informationen und die Online-Anmeldung finden Sie hier.

