Österreichisches Weltraum Forum erfolgreich mit Kleinsatellit: ADLER-1/APID spürt ersten Weltraum-Meteorid erfolgreich auf

Rot-weiß-roter Kleinsatellit ADLER-1 entdeckt nach wenigen Monaten im Orbit bereits Weltraumschrott

In enger Zusammenarbeit mit der European Space Agency ESA wollen wir die Modellierung von Weltraumschrott deutlich verbessern. Wenn wir wissen, in welchen Umlaufbahnen sich wie viele und welche Teilchen befinden, können wir Gegenmaßnahmen besser planen. Dr. Gernot Grömer, Direktor des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) 1/2

Die Detektion dieses Einschlages kommt früher als wir eigentlich geplant hatten, weil wir den Sensor unter Weltraumbedingungen erst verstehen lernen müssen: So ein deutliches Signal ist ein erster Erfolg. Wir vermuten, dass sich in den bisher aufgezeichneten Rohdaten noch mehr dieser Signale verstecken. Es zeigt, dass der von uns in Kooperation mit Spire Global Inc. und der Findus Venture GmbH in Österreich entwickelte Satellit exakt funktioniert. Dr. Gernot Grömer, Direktor des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF) 2/2

Innsbruck (OTS) - Von einem extraterrestrischen Objekt bzw. einem Mikrometeoriden mit einer geschätzten Geschwindigkeit von mindestens 50.000 km/h stammt das erste Signal, das der vom Österreichischen Weltraum Forum (ÖWF) gemeinsam mit Spire Global Inc. und der Findus Venture Gmbh entwickelte Kleinsatellit „ADLER-1“ Anfang Mai detektiert hat. Von den bisherigen 70.000 Signalen hat sich eine Signalform stark verändert, die letztendlich auf diese hohe Geschwindigkeit schließen lässt. Zum Zeitpunkt der Detektion befand sich ADLER-1 in einer Höhe von 479 Kilometern über dem Atlantischen Ozean.

Dr. Gernot Grömer, Direktor des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF): „ Die Detektion dieses Einschlages kommt früher als wir eigentlich geplant hatten, weil wir den Sensor unter Weltraumbedingungen erst verstehen lernen müssen: So ein deutliches Signal ist ein erster Erfolg. Wir vermuten, dass sich in den bisher aufgezeichneten Rohdaten noch mehr dieser Signale verstecken. Es zeigt, dass der von uns in Kooperation mit Spire Global Inc. und der Findus Venture GmbH in Österreich entwickelte Satellit exakt funktioniert. "

ESA und ÖWF gemeinsam auf Weltraumschrott-Suche

Bei Weltraumschrott handelt es sich um Partikel in der Erdumlaufbahn in der Größe vom Staubteilchen bis zum Kleinbus, die zum Teil mit mehreren zehntausenden km/h mit Satelliten kollidieren können. Dieser „Müll“ gestaltet sich als immer größer werdendes Problem für die Raumfahrt. Zudem erweisen sich die Detektion und Überwachung davon, speziell von kleinsten Teilchen, als besonders schwierig. Dazu Gernot Grömer: „ In enger Zusammenarbeit mit der European Space Agency ESA wollen wir die Modellierung von Weltraumschrott deutlich verbessern. Wenn wir wissen, in welchen Umlaufbahnen sich wie viele und welche Teilchen befinden, können wir Gegenmaßnahmen besser planen. “

Fotos und Animationen zu Adler-1

Nähere Infos und zu ADLER-1: adler.oewf.org

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Monika Fischer

Media Officer

Austrian Space Forum

Tel: +43 699 1213 4610

monika.fischer @ oewf.org