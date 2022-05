Erster „Equally Welcome Award“ für Wiener Hotels

Gäste mit Behinderung sind häufig noch ein Stiefkind der Hotellerie. Dennoch gibt es Hotels, die sie gleichermaßen willkommen heißen. Sie werden nun ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Wir laufen für Menschen mit Behinderung, wir sammeln Geld für Menschen mit Behinderung, wir streben nach Inklusion. Doch wie selbstverständlich machen wir den Zugang zu touristischen Angeboten für sie?

Einige Hotels übernehmen nicht nur soziale Verantwortung, sondern erkennen, dass Gäste mit Behinderung eine lukrative Zielgruppe sind. Sie heißen sie genauso willkommen wie jeden anderen Gast.

Alle 74 voll rollstuhlgeeignete Hotels in der Liste der Unterkünfte des WienTourismus wurden direkt zur Einreichung eingeladen. Es sind jedoch alle Hotels in Wien herzlich eingeladen, sich ebenfalls bis 31. Juli 2022 zu bewerben.

Die Prämiere des ersten „Equally Welcome Awards“ erfolgt für Hotels in der Kategorie „Gäste mit eingeschränkter Mobilität“. Für die Zukunft ist ein „Equally Welcome Award“ auch für weitere Branchen wie Gastronomie und Handel geplant.

Die Verleihung erfolgt im Herbst 2022.

Jetzt am Equally Welcome Award teilnehmen! Für alle Hotels in Wien equally-welcome.at

