Kampagnenstart „10 Jahre & 10 Tage gegen Zwangsheirat und verwandtschaftsbasierte Geschlechtergewalt“

Im Rahmen dieser Kampagne organisiert der Verein Orient Express mehrere Veranstaltungen, um auf diese Gewaltformen aufmerksam zu machen.

Wien (OTS) - Der Verein Orient Express, Beratungs-, Bildungs- & Kulturinitiative für Frauen, setzt sich seit mehr als 30 Jahren für Frauen mit Migrationsgeschichte ein. Der Verein betreibt eine Beratungsstelle, ein Lernzentrum, eine Koordinationsstelle gegen Verschleppung und Zwangsheirat sowie zwei Schutzeinrichtungen für Mädchen und junge Frauen. Zwangsheirat und Verwandtschaftsgewalt sind seit über 20 Jahren Schwerpunkte des Vereins.

Um auf diese Form von Gewalt aufmerksam zu machen, wurde am 11.05.2012 der Tag gegen Zwangsheirat symbolisch ausgerufen. Zum 10-jährigen Jahrestag findet daher eine 10-tägige Kampagne (11.05-20.05.2022) statt. Die Kampagne findet im Rahmen des Präventionsprojekts "Shirin Spricht!" statt, welches aus Mitteln des Bundeskanzleramts gefördert wird. Die Kampagne wird auf Social-Media begleitet (Instagram: shirin_spricht).

Live Q&A mit einer Beraterin

Datum: 16.05.2022, 18:00 - 18:30 Uhr

Ort: Auf Instagram @shirin_spricht

Url: https://www.instagram.com/shirin_spricht/

Tag der offenen Tür

An diesem Abend öffnen wir unsere Türen und stellen im Rahmen von Infotischen unsere Fachbereiche und unsere aktuellen Projekte und Arbeitsschwerpunkte vor.

Datum: 19.05.2022, 17:30 - 19:30 Uhr

Ort: Orient Express

Schönngasse 15-17/2+8, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.orientexpress-wien.com/event-details/tag-der-offenen-tur

Webinar: Forced marriage & kin-based gender violence

International experts on forced marriage (Professor Aisha K. Gill and Associate Professor Rachael Clawson) will give an introduction and a thematic overview on the intersections of forced marriage and disabilities.

Datum: 20.05.2022, 11:00 - 13:00 Uhr

Ort: Zoom, Bitte online anmelden

Url: https://www.orientexpress-wien.com/event-details/forced-marriage

Webinar: Zwangsheirat & Verwandtschaftsgewalt: eine intersektionale Perspektive

Im Rahmen dieses Webinars wird Zwangsheirat aus einer intersektionalen Perspektive beleuchtet. Expert*innen des Vereins sowie externe Referent*innen geben eine Einführung bzw. einen thematischen Überblick. Vorgestellt wird dabei auch das Präventionsprojekt „Shirin Spricht!“.

Datum: 11.05.2022, 15:30 - 17:30 Uhr

Ort: Zoom, Bitte online anmelden

Url: https://www.orientexpress-wien.com/event-details/zwangsheirat

Künstlerische Stimmen gegen Zwangsheirat und Verwandtschaftsgewalt

Mit Musik von Sakîna Teyna, Basma Jabr, Özlem Bulut, Mahan Mirarab und Efe Turumtay.

Datum: 13.05.2022, 19:30 - 22:00 Uhr

Ort: Theater Spektakel, Bitte online anmelden

Hamburgerstraße 14, 1050 Wien, Österreich

Url: https://www.orientexpress-wien.com/event-details/kunstlerische-stimmen

