24-Stunden-Betreuung am Limit!

Breite Allianz fordert überfällige Weiterentwicklung des Fördermodells!

(Online-)Pressegespräch: Freitag, 13. Mai 2022, 09:00 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien



Der österreichische Gesetzgeber hat vor 15 Jahren die 24-Stunden-Betreuung in Österreich gesetzlich verankert und mit einer Förderung versehen. Heute nutzen rund 25.000 pflegebedürftige Menschen in Österreich eine 24-Stunden-Betreuung. Sie sparen der Allgemeinheit viel Geld. Aber sie werden von der Politik im Stich gelassen. Die Förderung von 550,- Euro pro Monat wurde seit ihrer Einführung vor 15 Jahren nicht angepasst und hat sich massiv entwertet! Die Betroffenen kommen für Kost und Logis sowie Fahrtkosten der Betreuer:innen auf, ebenso für deren Honorare. Alles zusammen unterliegt der Inflation, erst recht angesichts der aktuellen, krisenbedingt massiven Teuerungswelle. Die betroffenen Haushalte sind übermäßig belastet, das System kommt finanziell an den Rand des Zusammenbruchs. Aber die Politik lässt Betroffene und Angehörige sowie letztlich auch die Betreuer:innen nicht nur betreffend der Wertanpassung im Stich. Auch die Entwicklung des Systems im Sinne der besseren Absicherung von Fairness und Qualität steht still. Dabei verspricht das Regierungsprogramm diese Weiterentwicklung auf Basis des ÖQZ-24 (Österreichisches Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung). Bis heute hat sich nichts getan! Das muss sich ändern!



Was geschehen muss, erläutern Ihnen folgende Gesprächspartner:innen:

• Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

• Karin Hamminger, Diplomierte Pflegefachkraft, ÖQZ-24-Zertifiziererin, Obfrau der ÖBAP, Geschäftsführerin Agentur Pflegegruppe

• Bibiána Kudziová, Berufsgruppensprecherin für Personenbetreuer:innen WKO Wien

• Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin Interessensgemeinschaft Pflegende Angehörige

• Anna Parr, Generalsekretärin Caritas Österreich

• Mario Tasotti, Rechtsexperte, Geschäftsführer „LebensWerte Seniorenbetreuung“

• Johannes Wallner, Geschäftsführer ÖQZ-24, Verein zur Förderung der Qualität in der Betreuung älterer Menschen



Datum: 13.05.2022, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oeqz.at

Österreichisches Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung