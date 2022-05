Charlie Mitchell, der 16-jährige Australier, der von Narada Michael Walden produziert wird, der für die Produktion von Whitney Houston bekannt ist, übertrifft Mick Jagger und Billy Joel und landet auf Platz 1 der Adult Contemporary Charts

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Charlie Mitchell, der 16-jährige Sänger von der Gold Coast, ist mit seiner Debütsingle auf Platz 1 der Adult Contemporary Charts eingestiegen. ESW Management kann offiziell bestätigen, dass Narada Michael Waldens Produktion des originalen Brian Evans Songs „Even After", ein Song, den Evans über seine Mutter schrieb, die Adult Contemporary Charts angeführt hat. Jesse Stenger und Evans, die den Song zusammen mit Charlie Mitchell, der die Melodie geschrieben hat, produziert haben, waren fassungslos über diese Nachricht.

Charlie Mitchell, der Mick Jagger und Billy Joel in den PlayMPE-Charts überholt hat, wird am Mittwoch, den 11. Mai 2022, zum ersten Mal landesweit in Australien in der Morgenshow Studio 10 auftreten.

„Wir werden im Moment mit Anfragen überhäuft. Als wir heute Morgen aufwachten, war unser E-Mail-Posteingang so voll, dass uns Leute anriefen, um uns mitzuteilen, dass ihre E-Mails zurückgekommen waren", so Stenger.

„Das ist für mich keine Überraschung", sagte Evans. „Ich wusste es sofort, als ich ihn sah."

Der Song „Even After" wurde von Evans auf eine einzigartige Weise geschrieben. Die erste Strophe vermittelt die Worte eines geliebten Menschen, der vielleicht jemanden verloren hat, während in der zweiten Strophe und der Bridge derjenige, den du verloren hast, zu dir spricht.

„Als ich es schrieb, und es dauerte Jahre, bis ich dazu in der Lage war, nachdem meine Mutter tragisch und früh verstorben war, wusste ich, dass ich es selbst als Sänger nicht singen konnte. Ich habe einfach zu sehr daran gehangen. Als ich Charlie in den sozialen Medien entdeckte, wusste ich, dass er die Sensibilität hat, die dem Jungen eine Chance geben würde. Die Menschen werden sie auf ihre eigene Weise interpretieren. Manche denken, es geht um eine Trennung, andere denken, es geht darum, dass jemand gestorben ist", sagt Evans. „Was ich nicht erwartet hatte, war, wie talentiert Charlie war, und seine einzigartige ‚alte Seele' Fähigkeit, einen Song so jung zu interpretieren. Es ist wirklich außergewöhnlich."

Die Worte von Narada Michael Walden waren viel einfacher: „Charlie Mitchell ist ein angehender Superstar. Ich bin froh, dass Brian ihn zu mir gebracht hat, und wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns."

Der Song „Even After" kann bei Apple iTunes, Spotify und überall sonst, wo Musik heruntergeladen werden kann, heruntergeladen werden. Seine offizielle Website ist charliemitchellmusic.com, und seine Facebook-Seite lautet Facebook.com/CharlieMitchellMusic, wo er bereits über 35.000 Follower hatte, bevor Walden ihn überhaupt produzierte.

