Industrie: Vielen Dank an Bundesministerin Elisabeth Köstinger

IV-Präs. Knill: Politische Verantwortung in herausfordernden Zeiten getragen – Positive Arbeit für Standort geleistet

Wien (OTS) - „Bundesministerin Köstinger hat in einer mehr als herausfordernden Zeit stets ihre Verantwortung wahrgenommen und einen wichtigen Beitrag geleistet, um das Land durch besonders fordernde Zeiten der Zweiten Republik zu tragen“, erklärte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, am heutigen Montag. Besonders der Breitband-Ausbau wurde in den vergangenen Jahren maßgeblich durch Elisabeth Köstinger vorangetrieben: „Für ihr Engagement für den Ausbau der heimischen Infrastruktur im Telekommunikationssektor, möchte ich Elisabeth Köstinger danken“, so Knill in einer ersten Reaktion. Weiters war die Erarbeitung der österreichischen Rohstoffstrategie ein wichtiger Beitrag für die Zukunft der Rohstoffversorgung.

„Im Namen der Industriellenvereinigung wünsche ich Elisabeth Köstinger für ihren weiteren Lebensweg und ihre anstehenden Herausforderungen viel Kraft, Gesundheit und Erfolg“, so Knill abschließend.

