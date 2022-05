dpa stellt Geschäftsführungen von news aktuell, dpa-infocom und dpa-infografik neu auf (FOTO)

Hamburg (ots) - Deutschlands größte Nachrichtenagentur dpa besetzt die Geschäftsführungen von drei ihrer Tochterunternehmen zum 1. Juli neu. Frank Rumpf, bisher Geschäftsführer bei dpa-infocom und dpa-infografik, bildet mit Edith Stier-Thompson die neue Doppelspitze von news aktuell. Nachfolger von Frank Rumpf als Geschäftsführer bei dpa-infocom wird Jirka Albig, Ira Kugel übernimmt für ihn bei dpa-infografik.

"Mit den neuen Geschäftsführungen wird die dpa ihren erfolgreichen Kurs als diversifizierte Unternehmensgruppe fortsetzen", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung. "Dass wir alle Positionen in diesen Wachstumsfeldern mit erfahrenen Leuten intern besetzen konnten, ist ein hervorragendes Signal für die Marke dpa und die Entwicklungschancen, die sich unseren Teams bieten. Die Gruppe ist für die kommenden Jahre hervorragend aufgestellt", so Peter Kropsch weiter.

Bei der größten und umsatzstärksten dpa-Tochter news aktuell bildet Frank Rumpf zusammen mit der bisherigen Geschäftsführerin Edith Stier-Thompson (Geschäftsführerin seit 2014) das neue Führungsduo. Er folgt auf Frank Stadthoewer (53), der seit den neunziger Jahren für das auf PR-Dienste spezialisierte Unternehmen tätig ist, seit 2005 als Geschäftsführer. Frank Stadthoewer orientiert sich beruflich neu und verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. "Seitens des Gesellschafters dpa danken wir Frank Stadthoewer für sein langjähriges, großes Engagement, mit dem er wesentlich zum Erfolg von news aktuell beigetragen hat", so Peter Kropsch. Mit Vertriebsleiter Philipp Lurz (40) erhält das Unternehmen außerdem einen weiteren Prokuristen neben Leiter Finanz- und Rechnungswesen Michael Voß (57).

"Ich freue mich sehr auf die spannenden Aufgaben bei news aktuell in einem tollen Umfeld, das sich immer durch Innovationen und Wachstum ausgezeichnet hat", sagt Frank Rumpf. "Frank Rumpf ist ein ausgewiesener Digitalexperte und weiß, wie heute Prozesse, Strukturen und Teams zu managen sind. Das passt perfekt zu news aktuell", sagt Edith-Stier Thompson.

Frank Rumpf (54) kehrte 2007 vom Axel-Springer-Verlag zu dpa zurück, nachdem er bereits zuvor als Redakteur und in der Vertriebsleitung für die Nachrichtenagentur gearbeitet hatte. Nach verschiedenen Aufgaben für die dpa-Konzernleitung im In- und Ausland wurde er ab 2014 Geschäftsführer von dpa-infografik und dann auch von der Digitaltochter dpa-infocom, die er zum zweitgrößten Tochterunternehmen in der dpa-Gruppe weiterentwickelte.

Bei der Digitaltochter dpa-infocom tritt Jirka Albig als Geschäftsführer die Nachfolge von Frank Rumpf an. "Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren im Kerngeschäft hervorragend entwickelt, aber auch mit Factchecking, Kuratierung und weiteren Plattformprodukten konsequent neue Geschäftsfelder erschlossen. Gemeinsam mit einem hochmotivierten Team werde ich diesen erfolgreichen Weg fortsetzen", sagt Jirka Albig.

Jirka Albig (51) begann 1997 als Volontär bei dpa seine berufliche Laufbahn. Ab 1999 arbeitete er als Redakteur in der Online-Redaktion. Nach seinem Wechsel in den Vertrieb folgten von 2001 an Stationen in München, Hamburg und Frankfurt am Main. Zwischen 2010 und 2012 leitete er den Vertriebsservice in Hamburg. Ab 2012 übernahm Jirka Albig den Medien-Vertrieb der dpa. 2016 wechselte er zur dpa-infocom und war dort zuletzt als Chief Revenue Officer tätig.

Eine neue Geschäftsführung erhält ebenfalls das erfolgreiche Tochterunternehmen dpa-infografik. Mit Ira Kugel übernimmt die bisherige Redaktionsleiterin die Nachfolge von Frank Rumpf. "In unserer zunehmend visuell geprägten Medienwelt und der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie kommt dem Bereich Infografik eine ganz besondere Bedeutung zu. Ich freue mich auf die Weiterentwicklung dieses Bereiches zusammen mit einem hervorragenden Team", sagt Ira Kugel.

Ira Kugel (40) ist seit Ende 2005 für die dpa im Einsatz. Bereits während des Studiums war sie freiberuflich für die Agentur tätig. Nach einem dpa-Volontariat arbeitete sie zunächst als Redakteurin im Büro Nürnberg, ehe sie zu den Kindernachrichten nach Berlin wechselte, die sie bis 2018 auch leitete. Anschließend übernahm sie die Redaktionsleitung bei dpa-infografik.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 174 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)

Über news aktuell:

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

Über dpa-infocom

Die dpa-infocom ist eine 100-prozentige Tochter der dpa und spezialisiert auf innovative multimediale Informationsdienstleistungen für die digitalen Märkte. dpa-infocom verbindet als Brücke zwischen Redaktion und Technologie die Basisformate der dpa-Gruppe zu attraktiven "ready-to-publish"-Produkten und stellt diese in modernen Formaten über Programmierschnittstellen (APIs) zur Verfügung. Live-Grafiken und umfangreiche Datenangebote u.a. zu deutschen und internationalen Wahlen, Sportdaten, unabhängige Faktenchecks und hochwertige interaktive Grafiken ergänzen das Portfolio. Zur dpa-infocom gehört auch die Service- und Verbraucherredaktion dpa-Themendienst mit sowohl aktuellen wie auch über den Tag hinaus gültigen Ratgeberinhalten für Digital und Print.

Über dpa-infografik

Die dpa-infografik GmbH mit ihrer Redaktion im dpa-Newsroom in Berlin ist eine 100-prozentige Tochter der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und die größte Infografik-Agentur im deutschsprachigen Raum. Sie bestimmt seit mehr als 75 Jahren den Markt für grafisch aufbereitete Informationen: Karten, Schaubilder, Infografiken und Charts. Zum Portfolio der dpa-infografik gehören neben nachrichtlichen Infografiken zu den Themen des Tages auch Erklärgrafiken für Schulen und Bildungseinrichtungen sowie Auftragsarbeiten für Redaktion und Unternehmenskommunikation.

Rückfragen & Kontakt:

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Jens Petersen

Leiter Konzernkommunikation

Telefon: +49 40 4113 32843

E-Mail: pressestelle @ dpa.com