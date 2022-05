In drei Tagen eröffnet das internationale Dokumentarfilmfestival ethnocineca

Wien (OTS) - Von 12. – 19. Mai 2022 findet die 16. Ausgabe der ethnocineca – International Documentary Film Festival Vienna im Wiener Votiv Kino und im Kino De France statt. Eine Auswahl an Filmen und Rahmenprogrammen sind auch Online zugänglich. www.ethnocineca.at | www.ethnocineca.at/online-programm-2022/



57 Lang- und Kurzfilme stehen am Programm, darunter 36 Österreichpremieren, eine Europapremiere, eine Internationale Premiere und zwei Weltpremieren. Die Filme aus 36 Ländern werden von einem vielseitigen Rahmenprogramm zum Festivalschwerpunkt ENTANGLED REALITIES begleitet.



„Wir wollen die Welt aus so vielen Perspektiven wie möglich zeigen. Dieses Jahr stehen Filme aus 36 Produktionsländern am Programm, die durch die Breite der Themen und Macharten Einblick geben in die Vielfalt kultureller und sozialer Lebenswelten“ so die Festivalleitung Marie-Christine Hartig, Martin Lintner und Katja Seidel zum Programm.



Die Österreichpremiere des preisgekrönten Dokumentarfilms Kash Kash – Without feathers we can’t live eröffnet die diesjährige ethnocineca in Anwesenheit der Filmemacherin Lea Najjar.



ethnocineca Wettbewerbe und Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am 17. Mai 2022 statt. In fünf Wettbewerbskategorien sind 14 Langfilme und 13 Kurzfilme nominiert: für den besten internationalen Lang- und Kurzfilm des Festivals (IDA bzw. ISA), für den besten österreichischen Langfilm (ADA), für den besten Nachwuchsfilm (ESSA) und – als Hommage an die Wurzeln der ethnocineca – für den besten ethnographischen Film (EVA). Die Gewinner*innen der Langfilmwettbewerbe werden von einer Jury entschieden, die der Kurzfilmwettbewerbe ISA und ESSA werden vom Publikum gewählt.

Alle Informationen zu den Jurymitgliedern und den Wettbewerben sowie die Kurzbeschreibungen der nominierten Filme finden Sie unter: www.ethnocineca.at/awards-2022/



Terminübersicht



Eröffnung 12. Mai 2022



18:30 Uhr

Keynote von Arnd Schneider Entangled Restitutions: Zur Rolle des zeitgenössischen Dokumentarfilms

www.ethnocineca.at/keynote-2022/



20:00 Uhr

Eröffnungsfilm Kash Kash – Without feathers we can‘t live

Lea Najjar | Deutschland, Katar, Libanon 2022 | 90 Min.| OmeU

www.ethnocineca.at/kash-kash-without-feathers-we-cant-live/



Preisverleihung 17. Mai

20:00 Uhr

Die beiden Siegerfilme der Kurzfilmwettbewerbe ISA (International Shorts Award) und ESSA (ethnocineca Student Shorts Award) werden im Zuge der Preisverleihung im Kino gezeigt.



Die Gewinnerfilme der drei Langfilmkategorien werden am Donnerstag, 19. Mai, im Kino De France wiederholt.

www.ethnocineca.at/award-ceremony-2022/



Ticketinfos

Tickets können direkt im Kino oder sowie online und telefonisch gekauft werden.

www.votivkino.at | Tel. Nr. 01 / 317 35 71

www.ethnocineca.at/ticketinfo/

Alle Filme des Online-Programms können für 3,90 € für die Dauer der jeweiligen 2 Spieltage, von 0 bis 24 Uhr, ausgeliehen werden.

Alle Rahmenprogramme sind frei zugänglich.

Alle Informationen zum Programm der ethnocineca finden Sie auf www.ethnocineca.at

Mehr Informationen zu den Live-Streams und dem Hybridprogramm finden Sie unter: www.ethnocineca.at/online-programm-2022/

Weitere Informationen finden Sie auf www.ethnocineca.at und auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram und Twitter .



Festival Trailer: www.youtube.com/watch?v=tK2pXdrY0o0&t=14s

Bilderdownload: www.ethnocineca.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Elke Weilharter, SKYunlimited

elke.weilharter @ skyunlimited.at

0043 1699 1644 8000