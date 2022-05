„Concert Schrammeln“ am 12.5. im Amtshaus Währing

Vergabe von Zählkarten via E-Mail: post@bv18.wien.gv.at

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Initiative Währing“ richtet am Donnerstag, 12. Mai, einen Musikabend im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock) aus. Die seit Mitte der 90er-Jahre aktive Gruppe „Neue Wiener Concert Schrammeln“ bringt althergebrachte „Weana Tanz“ und weitere „wienerische“ Wohlklänge zu Gehör. Das Konzert wird vom Bezirk unterstützt. Beginn: 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Zählkarten gibt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing aus: Telefon 4000/18 115 und E-Mail post@bv18.wien.gv.at.

Besucher*innen haben die aktuellen Corona-Regeln einzuhalten. Die Formation „Neue Wiener Concert Schrammeln“ ist auf großen Bühnen im In- und Ausland zu Hause und spielt genauso gern in Heurigen-Lokalen. Das Quartett hat einige CDs veröffentlicht. Weitere Informationen über die beliebte Gruppe sind im Internet nachlesbar: www.concertschrammeln.at. E-Mails an den Verein „Initiative Währing“: kulturverein@kulturinitiative18.at.



Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 18. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse