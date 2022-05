Silber für “die digitale Morgenpost” der Dialogschmiede

App der Region Zell am See-Kaprun für verhaltensbasierte Echtzeit-Infos ausgezeichnet

Frankfurt am Main/Wien (OTS) - Frankfurt am Main/Wien - Bei der Verleihung des E-Mail-Awards vergangene Woche in Frankfurt am Main erhielt die App “die digitale Morgenpost” der Wiener Digitalagentur Dialogschmiede GmbH Silber in der Kategorie “E-Mailing”. Die für die Tourismusregion Zell am See-Kaprun entwickelte Anwendung steuert Nutzern per künstlicher Intelligenz relevante Informationen in Echtzeit aus.



Wer nach Zell am See-Kaprun reist, bekommt per Newsletter und mit der App “die digitale Morgenpost”, einen individualisierten mobilen Reisebegleiter an die Hand. Die gesamte Region ist für den Gast kompakt und von unterwegs erlebbar. Nutzer erhalten wichtige Informationen zu Öffnungszeiten, Ausflugszielen, digitalen Tourenplanungen, Restaurant-Infos oder Wetterinformationen in Echtzeit.

Per Datenmanagement zum individuellen Reisebegleiter

Der Gast und seine Bedürfnisse stehen dabei im Vordergrund. Dafür entwickelte die Wiener Dialogschmiede von der Buchung über den Aufenthalt bis hin zur Abreise einen End-to-End-Prozess, in dem die App Daten erfasst und Nutzern verhaltensbasierte Vorschläge für ihr Freizeitverhalten liefert. Diese werden jeweils mit einzelnen Interaktionen präzisiert.



Jürgen Polterauer, Geschäftsführer der Dialogschmiede GmbH, erklärt: „Mit der verhaltensbasierten Kommunikation konnten wir unser Knowhow rund um das Thema Customer Centricity beweisen. Kunden bekommen mithilfe unseres Datenmanagements ganz persönliche Empfehlungen. Damit bringen wir die digitale Transformation und mobile Serviceorientierung im Tourismus deutlich voran.”

Über den E-Mail-Marketing-Award

Der E-Mail-Award zeichnet die besten Kampagnen im Bereich E-Mail-Marketing in den Kategorien „Lifecycle-Kampagne“ und „E-Mailing“ aus. Im Zentrum stehen kreative und außergewöhnliche Kampagnen von Unternehmen und Agenturen mit sehr hohem Level für E-Mail-Marketing und Marketing-Automation. Der Award ist eine Initiative des Dienstleisterverzeichnisses marketing-BÖRSE. Gold ging in der Kategorie E-Mailing an die Schultüten Aktion von Rewe, die Kampagne “Dynamic Social Wall der Sportalm, umgesetzt von Nayoki erhielt Bronze.

Über die Dialogschmiede

Die Dialogschmiede wurde 2007 als inhabergeführte Spezialagentur in Wien gegründet und hat sich seitdem zur führenden Agentur Österreichs für digitalen Dialog, digitale Transformation, Data Driven Marketing und Marketing Automation entwickelt. Ein interdisziplinäres Spezialistenteam berät und betreut nationale und internationale Kunden bei der digitalen Transformation und der datenbasierten Automatisierung ihres Marketings. Zum Kundenkreis der mehrfach ausgezeichneten und im Branchenranking regelmäßig führenden Agentur zählen Unternehmen aus allen Branchen, u.a. Media Markt, REWE (Bipa), Ernstings Family, Wr. Städtische und Serfaus Fiss Ladis. Die Dialogschmiede unterhält Standorte in Wien, Berlin und Zürich.



Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Polterauer

j.polterauer @ dialogschmiede.com

www.dialogschmiede.com