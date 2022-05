Die neue IMMOcontract erzielt Platz 1 beim österreichischen Maklerranking

Wien (OTS) - Im diesjährigen Maklerranking des Fachmediums Immobilien Magazin gelang es der IVV (neu jetzt IMMOcontract) mit klarem Vorsprung der erfolgreichste Makler Österreichs im Bereich Wohnen (Miete und Eigentum) als Einzelunternehmen zu werden. Die ehemalige IMMO-CONTRACT belegt Platz 1 unter den stärksten Wohnmaklern Österreichs in der Rubrik Häuser.

Die Top-Platzierungen innerhalb des österreichischen Maklerrankings des Immobilien Magazins sprechen für die Fusionierung der beiden Immobilienunternehmen IVV und IMMO-CONTRACT zur neuen Marke IMMOcontract. Die damaligen Einzelunternehmen konnten gemeinsam ein Honorarvolumen von rund 17,3 Mio. Euro verbuchen. Mittlerweile ist die IMMOcontract der größte Einzelmakler Österreichs im Bereich Wohnen.

In den verschiedenen Kategorien konnten zusätzlich ebenfalls Top-Platzierungen erreicht werden. In den Bundesländern konnte die ehemalige IMMO-CONTRACT Platz 1 unter den „stärksten Maklern“ im Burgenland erzielen. Platz 2 wurde es in Niederösterreich und Wien. Weitere Top-Platzierungen gab es in Tirol, Wien und Oberösterreich.

„Diese Top-Platzierungen haben wir unseren engagierten Mitarbeiter:innen zu verdanken. Die IMMOcontract überzeugt mit ihrer Kompetenz und ihrer Leidenschaft für Immobilien. Ohne der Motivation unseres Teams wäre ein solcher Erfolg nicht möglich“, weiß Sascha Haimovici, Geschäftsführer und CEO der neuen IMMOcontract. Die Auszeichnungen sind bereits jetzt ein Erfolgsgarant für die Fusionierung zweier Top-Marken zu einer starken Marke. Kund:innen und Geschäftspartner:innen steht somit die gesamte Servicepalette rund um Immobilien aus einer Hand - von der Unterstützung der Bauträger bei der Projektplanung über die Immobilienschätzung und Finanzierung bis hin zur Immobilienvermittlung – zur Verfügung.

Allgemeines über IMMOcontract

IMMOcontract bringt Mehrwert für Ihre IMMObilien. Mit mehr als 35 Jahren IMMObilienerfahrung und einem starken Partnernetzwerk ist das Unternehmen Spezialist für die Vermarktung und Vermietung von IMMObilien und deckt die gesamte Servicepalette rund um IMMObilien aus einer Hand ab – von der Projektplanung über die IMMObilienschätzung und Finanzierung bis hin zur Hausverwaltung. Durch die einzigartige Kooperation mit der Volksbank vermittelt IMMOcontract gemeinschaftlich Bauherrenmodelle, Beteiligungsmodelle, IMMObilienanleihen, Vorsorge- und Anlagewohnungen sowie viele weitere Investmentprodukte. Ein starkes, flächendeckendes Vertriebsnetzwerk, ausgezeichnete Beratungs- und Marketingkompetenz sowie effiziente digitale Lösungen runden das Portfolio ab. IMMOcontract ist eine Gesellschaft der Adomo, welche wiederum Teil der SORAVIA Gruppe ist.

www.IMMOcontract.at



Über ADOMO

ADOMO ist eine Tochter von SORAVIA und bündelt seit 2018 das bewährte Dienstleistungsportfolio von SORAVIA in den Bereichen Asset-, Property- und Facility-Management. Die spezialisierten Unternehmen unter dem Dach von ADOMO decken österreichweit die Geschäftsbereiche Gebäudereinigung, Schädlingsbekämpfung, Hausbetreuung, Hausverwaltung, Immobilien Vermarktung und -beratung, Personalmanagement, Concierge Service, Maler- und Bodenleger, Sicherheitstechnik, Heiztechnik, Klimatechnik sowie Energie- und Gebäudemanagement inkl. Photovoltaik ab. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die ADOMO einen Umsatz von rund EUR 100 Mio., beschäftigt aktuell über 2.100 Mitarbeiter und verwaltet ein Immobilienvermögen von rund EUR 3 Mrd.

www.soravia.at/investment/adomo/

Über SORAVIA

SORAVIA zählt mit einem realisierten Projektvolumen über 7 Milliarden Euro zu den führenden Immobilienkonzernen in Österreich und Deutschland.



Seit über 140 Jahren steht der Name Soravia für Erfahrung und Kontinuität im Bau- und Immobiliengeschäft. Dabei konzentriert sich SORAVIA auf die Geschäftsfelder Quartiersentwicklung, frei finanzierter und sozialer Wohnbau, Bürogebäude und Hospitality.



Das Kerngeschäft der Immobilien-Projektentwicklung ergänzt SORAVIA um Service-Unternehmen in den Bereichen Facility-, Property- und Asset-Management, sowie Investment Management. Weitere Unternehmensbeteiligungen, wie zum Beispiel Dorotheum und Ruby Hotels runden das Portfolio ab.



Mit allen Beteiligungen beschäftigt SORAVIA rund 3.330 Mitarbeiter.



www.soravia.at

