Betrugswarnung: ÖBB Infrastruktur warnt Geschäftspartner:innen vor Betrugsschreiben

Wien (OTS) - Die ÖBB wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass einer ihrer Geschäftspartner:innen ein betrügerisches Schreiben mit der Aufforderung erhielt, die bestehende Bankverbindung abzuändern. Die ÖBB warnt nun davor, diesem Schreiben – im Fachjargon Phishing oder Phishing-Mails genannt - Folge zu leisten. Die ÖBB-Infrastruktur AG würde unter keinen Umständen in solcher Form an ihre Kund:innen herantreten.

Um potenziellen Schaden abzuwenden, informiert die ÖBB Infrastruktur proaktiv ihre Geschäftspartner:innen über diesen Betrugsversuch.

Der Betrugsversuch wurde zur Anzeige gebracht, Ermittlungen laufen. Fahrgäste der ÖBB sind davon nicht betroffen.



